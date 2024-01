Vox presenta esta semana su querella contra Armengol por tramitar la amnistía y prepara otra contra PP de Senado

18/12/2023 El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de VOX, a 18 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La comparecencia ha tenido lugar después del encuentro entre el líder de VOX y la primera ministra de Italia durante el fin de semana. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado la presentación esta semana de la querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los otros cuatro diputados de PSOE y Sumar que votaron en la Mesa de la Cámara a favor de admitir a tramite la Ley de Amnistía registrada por el PSOE. Y, según ha explicado, harán lo propio con los miembros de la Mesa del Senado, dominada por el PP, cuando llegue el texto desde la Cámara Baja. En concreto, además de Armengol, la querella se presentará contra los socialistas Alfonso Rodríguez Gómez de Celis e Isaura Leal y contra los diputados de Sumar Esther Gil y Gerardo Pisarello. Eximen a los cuatro representantes del PP en el órgano de gobierno de la Cámara porque ellos votaron en contra. Al ser todos aforados por ser miembros del Congreso, la querella habría de presentarse en el Tribunal Supremo, pero el dirigente de Vox no lo ha precisado al ser preguntado por ello. SABÍAN QUE ES INCONSTITUCIONAL Según Garriga, los miembros de la Mesa del Congreso que tramitaron la iniciativa legislativa del PSOE la admitieron pese a tener un "manifiesto conocimiento" de la falta de constitucionalidad del texto, por lo que su conducta encaja en el delito de prevaricación que recoge el artículo 404 del Código Penal. Además, ha recordado que en 2021 el entonces secretario general del Congreso Carlos Gutiérrez Vicén, remitió un informe tachando de inconstitucional la ley de amnistía que promovieron los independentistas catalanes, y que en los últimos meses ha habido numerosos pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial en su contra. Todo ello lo ve corroborado en el reciente informe de las letradas de la Comisión de Justicia. "Hay todos los elementos para presentar esta querella con nombres y apellidos --sostiene--. Hay la existencia de una decisión administrativa, existe la condición de funcionarios o de autoridad de los que les he nombrado, existe una actuación arbitraria, y por supuesto, como saben, hay un comportamiento activo de aquellas personas a las cuales dirigimos la querella". Al ser preguntado si presentarán otra querella contra los miembros de la Mesa de Senado que preside el 'popular' Pedro Rollán, habida cuenta de que el PP ha subrayado que no puede dejar de admitir a trámite la iniciativa del Congreso, Garriga ha contestado que, por coherencia, harán lo mismo con los senadores del PP que tramiten la iniciativa. "Nosotros seremos coherentes. Lo hicimos con los separatistas cuando tramitaron una ley abiertamente en contra de la Constitución, lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados y lo lógico sería ser coherentes y promoverla también a los miembros del Senado", ha subrayado. ¿QUIEN FIRMÓ INFORMES PARA EL GOBIERNO? Por otra parte, Vox ha registrado una serie de preguntas en el Congreso para saber si el Gobierno si algún juez o magistrado participó en la elaboración de la Ley de Amnistía o asesoró en su redacción y, en concreto, si se consultó algún aspecto de la misma, "incluida su constitucionalidad" con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Asimismo, los de Santiago Abascal quieren saber si el Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitó informes sobre esa proposición de ley que pacto con ERC y Junts y, en su caso, quién los redactó.