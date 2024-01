Urkullu afirma que aún debe pensar la fecha de elecciones y apunta que podrían ser el 9 de junio, con las europeas

05/05/2023 El lehendakari, Iñigo Urkullu, en el pleno de control del Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA ÁLAVA AUTONOMÍAS JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que aún debe pensar la fecha en la que convocará las próximas elecciones autonómicas y, tras ironizar sobre si el 21 de abril --día al que se apunta en ciertos ámbitos políticos y mediáticos como fecha más probable-- "es el cumpleaños de alguien", ha afirmado que los comicios vascos también podrían ser el 9 de junio, coincidiendo con los europeos. Urkullu, que ha ofrecido una rueda en Vitoria-Gasteiz junto a la diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, sobre proyectos conjuntos entre los gobiernos vasco y vizcaíno, ha respondido a varias preguntas de los periodistas acerca del final de la legislatura y las próximas elecciones autonómicas, para las que aún no ha fijado fecha. El lehendakari, al que un periodista ha mencionado la posible fecha del 21 de abril, ha bromeado acerca de la posibilidad de que ese día sea el elegido finalmente para celebrar los comicios. "¿El 21 de abril es el cumpleaños de alguien?", se ha preguntado. MARZO Urkullu, que ha reiterado que aún existen proyectos de ley pendientes de aprobar en el Parlamento Vasco y transferencias que ejecutar por parte del Gobierno central, ha recordado que, si decidiera disolver hoy la Cámara autonómica, las elecciones podrían celebrarse incluso en marzo. No obstante, ha descartado esa posibilidad. "No tengo eso en mente", ha manifestado. No obstante, también ha apuntado a la posibilidad de convocar las elecciones autonómicas el 9 de junio, coincidiendo con las europeas. "Lo pensaré", ha afirmado en este sentido.