Torres avanza que la Comisión Interministerial de Inmigración celebrará su primera sesión de trabajo la próxima semana

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este lunes que la Comisión Interministerial de Inmigración, dependiente de su cartera, se constituirá y tendrá su primera sesión de trabajo la próxima semana. Esto, señaló en declaraciones a los periodistas durante una visita a la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Las Palmas de Gran Canaria, supondrá la reducción de los plazos, ya que matizó que el reglamento establece 30 días para constituir la comisión y en este caso se va a hacer "en pocos días y, por tanto, habrá también información que saldrá de esa Comisión Interministerial". Torres explicó que el objetivo es que se coordinen de la "mejor manera la respuesta migratoria" y para ello consideró necesario que todas las instituciones vayan "de la mano y que pongan lo mejor de cada una" para lanzar un mensaje al "unísono". En este sentido, cuestionó declaraciones como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntándose "¿Qué hubiera pasado si un presidente socialista de una comunidad autónoma hubiese dicho que la inmigración va unido a la delincuencia? ¿Qué hubiera pasado si un presidente socialista de una comunidad autónoma, una presidenta socialista, hubiese dicho que se trasladan migrantes a la península de manera oscura? Eso lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid". Además reprochó que el Partido Popular, que está en el Gobierno de Canarias, "la justifica" cuando Canarias es la comunidad que "tiene en estos momentos mayor presión migratoria". "Y no he encontrado, sinceramente, una denuncia contundente del Gobierno de Canarias o unas manifestaciones inaceptables", apuntilló. Sin embargo, resaltó que el Gobierno de España "está respondiendo y va a seguir respondiendo" a la migración "poniendo sobre la mesa soluciones como esta comisión interministerial". Sobre los menores no acompañados, apuntó que se trata de "una competencia de las comunidades autónomas, por fin, ha sido un gobierno presidido por Pedro Sánchez el que ha conseguido" que se tenga una sectorial "en la que la guardia, tutela y custodia pasen a comunidades autónomas que no sean exclusivamente canarias, pasan a otras comunidades", aunque admitió que "hay que exigir que sean más el número de menores que sean acogidos por esas" autonomías, ya que actualmente "es voluntario". Por ello, apuntó que en el Gobierno central existe una "clara voluntad" también de que se modifique la ley del menor para que se tenga una solidaridad obligatoria, para lo que hace "falta también que esto se apruebe en las Cortes Generales", si bien afirmó que "hay indicios que no invitan a que esto camine".