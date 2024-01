Temas del día de EFE España del lunes 22 de enero de 2024 (13:45 horas)

POLÍTICA PARTIDOS

Madrid - Las citas celebradas este fin de semana en Galicia por el PSOE, con su convención, y el PP en una interparlamentaria, han situado las elecciones gallegas del 18 de febrero en el epicentro del debate político, preámbulo de los comicios europeos y probablemente de unas elecciones vascas anticipadas.

SUCESOS MADRID

Madrid - El ciudadano paquistaní detenido esta madrugada como presunto autor del asesinato de tres hermanos en la localidad madrileña de Morata de Tajuña y que ha reconocido los hechos, fue inquilino de las víctimas y tenía antecedentes por un delito de lesiones cometido el año pasado contra una de las fallecidas.

TERRORISMO YIHADISTA

Montellano (Sevilla) - El joven de 17 años de nacionalidad siria detenido la pasada madrugada en Montellano (Sevilla) por su presunta implicación con el terrorismo yihadista, envió horas antes de ser arrestado un mensaje de teléfono a algunos compañeros de instituto con el texto "mañana es el gran día".

INMIGRACIÓN CANARIAS (CRÓNICA)

Madrid - El doble duelo de Ndiona tras llegar a Canarias en cayuco y perder a su primo en el mar. Laura López.

SANIDAD VACUNAS

Madrid - El coste de vacunar se duplicó a 1.519 euros por persona en 2023, pero aún es muy rentable.

EMPLEO CONTRATACIÓN

Madrid - Los contratos temporales marcaron mínimo en 2023 con más peso de los de muy corta duración.

TURISMO FORO

Madrid - Destacados directivos del ámbito turístico participan en un foro organizado por Hotusa, que inaugura el ministro del ramo, Jordi Hereu, y que como en años previos supone el pistoletazo de salida a una intensa semana en el sector marcada por el arranque el próximo miércoles de la feria internacional Fitur 2024.

NORMAN FOSTER

Madrid - Norman Foster impulsa la búsqueda de la ciudad ideal: compacta, caminable y verde

GASTRONOMÍA FORMACIÓN

Málaga - Entre historias de fantasmas, fogones y estrellas Michelin se ha construido la historia de La Cónsula, la casa señorial en la que un día se alojó Hemingway, prestigiosa escuela de cocina durante los últimos 30 años por la que han pasado cocineros como Dani García, Diego Gallegos, José Carlos García o Celia Jiménez. Esther Gómez.

TIEMPO ANTICICLÓN

Madrid- Un potente anticiclón sobre el país dejará una primavera anticipada, con máximas hasta 25º

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

POLÍTICA

17:30h.- Madrid.- GOBIERNO CLINTON.- El presidente del gobierno Pedro Sánchez mantiene un encuentro con la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Rodham Clinton, en el Palacio de La Moncloa. Cobertura Oficial.

18:00h.- Valencia.- PARTIDOS PSPV.- La ejecutiva del PSPV-PSOE se reúne, después de dos aplazamientos, para activar el proceso de celebración del congreso extraordinario en el que se elegirá a la persona que sustituirá Ximo Puig al frente de la segunda federación socialista de España. C/ Hospital, 1. (Texto) (Foto)

19:30h.- Oviedo.- LIBRO PRESENTACIÓN.- Presentación del libro 'No me resigno', de Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Club de Prensa Asturiana.

20:00h.- Madrid.- EXTERIORES MINISTRO.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en el foro organizado por “Global Women Leaders”. Club Financiero Génova. Marqués de la Ensenada, 14. (foto)

ECONOMÍA

13:00h.- Madrid.- TURISMO INNOVACIÓN.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en el X Foro de Innovación Turística Hotusa Explora, donde intervendrá en la mesa "El turismo, un proyecto de país para mantener el liderazgo", junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Eurostars Madrid Tower. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- ECONOMÍA PSOE.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo mantiene un encuentro con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, y el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Casares, dentro de la ronda de reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios. Sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Barcelona.- SUCESOS SALOU.- Los Mossos d'Esquadra y autoridades judiciales y policiales del país galo informan en una rueda de prensa en Marsella sobre las detenciones realizadas en este país por su vinculación con el doble crimen cometido en Salou (Tarragona) en mayo de 2023, en el que murieron tiroteados dos ciudadanos franceses vinculados al narcotráfico. (Texto)

16:00h.- Barcelona.- JORNADAS CIBERDELINCUENCIA.- El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y la fiscal de Sala del Tribunal Supremo y coordinadora nacional contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, participan en unas jornadas sobre ciberdelincuencia. Universidad Abat Oliba CEU. C/ de Bellesguard 30.

SOCIEDAD

13:30h.- Madrid.- GOBIERNO ALICANTE.- La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, mantiene una reunión con el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Vitoria.- BANCO ALIMENTOS.- La reina Sofía visita el Banco de Alimentos de Álava junto a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. Los medios tienen que estar en el lugar a las 15.45 horas. C/Uzbina, 24 Pabellón 5A. Polígono de Júndiz. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- SALUD CARDIOVASCULAR.- La farmacéutica Bristol Myers Squibb y la consultora de sanidad Hiris presentan el informe "Las miocardiopatías importan" donde se aborda la situación en España y una de sus consecuencias, la muerte súbita en jóvenes cuando practican actividad física. Espacio Bertelsmann. C/O'Donnell, 10. (Texto)

19:00h.- Sevilla.- PREMIOS PERIODISMO.- Entrega del III Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, que convocan la Diputación de Sevilla y la Asociación de la Prensa de Sevilla. Auditorio CaixaForum. C/ López Pintado, s/n.

CULTURA Y TENDENCIAS

15:00h.- Madrid.- CULTURA CONGRESO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparece a petición propia en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de su departamento. (Texto)(Foto)

18:00h.- Pamplona.- PAMPLONA NEGRA.- Comienza la décima edición de Pamplona Negra, bajo el lema 'The dark city' y con la ciudad como pilar central de la programación. Baluarte.

19:00h.- San Sebastián.- CRISTÓBAL BALENCIAGA.- Proyección de tres capítulos de la serie 'Cristóbal Balenciaga' organizada por la Diputación de Gipuzkoa y el festival Crossover. El 'photocall' comienza a las 18.40 horas. Teatro Victoria Eugenia. (Foto)

19:00h.- Palma.- PREMIOS MÚSICA.- La UIB entrega los premios Futuros Utópicos del Mediterráneo a los mejores proyectos musicales. Cine Rívoli. C/ Antoni Marqués.

