Podemos tendrá el voto del Grupo Mixto en la Diputación Permanente del Congreso y será clave para aprobar comparecencias

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido designada como representante del Grupo Mixto en la Diputación Permanente del Congreso tras la salida de la formación morada de la coalición Sumar y su voto será clave a la hora de aprobar comparecencias extraordinarias de miembros del Gobierno. En concreto, la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones, está integrada por 69 miembros, incluida la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. El reparto de asientos se lleva a cabo entre los nueve grupos en función del peso de cada uno en el Pleno. Durante esta legislatura el reparto en el órgano son 27 para el PP, 25 para el PSOE, seis para Vox, otros seis para Sumar, y uno para cada grupo restante (ERC, Junts, Bildu, PNV y Mixto). Inicialmente el puesto del Mixto se asignó al diputado del BNG, Nestor Rego, pero con el desembarco de la formación morada ha pasado a manos de su secretaria general y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. EL GOBIERNO NO PUEDE PERDER SOCIOS Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta se sitúa en los 35 diputados y que PP y Vox ya suman 33 votos, la posición de Podemos, que la pasada semana tumbó un decreto ley del Gobierno de coalición, va a ser determinante en la Diputación Permanente, sobre todo a la hora de decidir comparecencias de miembros del Gobierno en los periodos extraordinarios (verano y enero). La entrada de Podemos en el Grupo Mixto el pasado diciembre ha obligado a reordenar el reparto de portavocías en comisión que habían acordado el BNG, CC y UPN, los inquilinos originales. Los morados se han hecho con el voto del Mixto en diez de las 32 comisiones del Congreso, al margen de las comisiones mixtas que se comparten con el Senado y en las que la suma de PP y Vox ya alcanza la mayoría absoluta. En concreto, las comisiones que Podemos ha elegido para sus portavocías han sido la de Exteriores, Justicia, Derechos Sociales, Agricultura, Vivienda, Sanidad, Ciencia, Igualdad y la comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. PRIMERA PRUEBA A FINAL DE MES Al igual que en la Diputación Permanente, con este cambio la formación de Belarra será determinante a la hora de aprobar enmiendas y de sacar adelante leyes y proposiciones no de Ley (PNL), sobre todo si alguno de los socios independentistas del Gobierno optan por la abstención o el voto en contra. Las consecuencias de este nuevo mapa político en el Congreso se verá a finales de este mes de enero, cuando está prevista la primera reunión de Diputación Permanente para decidir comparecencias, y a partir de febrero, cuando empiecen a votarse iniciativas en las comisiones parlamentarias.