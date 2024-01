La Diputación Permanente del Congreso vota el miércoles la petición de PP para que Sánchez explique sus pactos con Junts

15/11/2023 El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso Francina Armengol, conversan durante la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Salón de Plenos del Congreso acoge hoy y mañana, 16 de noviembre, el debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE tiene el apoyo de 179 diputados de los 350 del Congreso. Está previsto que votarán a favor de que el líder socialista sea presidente del Gobierno tras exponer su programa PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria frente a los 171 en contra de PP, Vox y UPN. El acto se celebra en un momento de tensión por las concentraciones en la sede del PSOE en Ferraz y protestas en contra de la ley de amnistía registrada por los socialistas que beneficia a los implicados del 'procés'. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

La Diputación Permanente del Congreso se reunirá este miércoles para debatir y votar la propuesta del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca este mes en un Pleno extraordinario para aclarar los pactos que alcanzó con Junts a cambio la abstención del partido del expresidente Carles Puigdemont en la convalidación de tres decretos y la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria hace dos semanas. Será la primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso para votar propuestas de comparecencia este legislatura. Este órgano, que preside la propia Francina Armengol, sustituye al Pleno cuando las Cortes están disueltas o en los periodos inhábiles, como es el mes de enero o los de julio y agosto. Los 'populares' solicitaron la presencia de Sánchez un día después de que Junts salvara la convalidación de dos decretos --un tercero decayó por el voto en contra de Podemos-- y de los objetivos de déficit. Aquel día los independentistas catalanes anunciaron de manera genérica el pacto 'in extremis' que habían cerrado con el Gobierno y, por eso, el PP se apresuró a reclamar que el presidente acudiera al Congreso a aclarar el alcance de los mismos. REGRESO DE EMPRESAS Y BALANZAS FISCALES Junts aseguró haber acordado con el PSOE la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, a su juicio, ponía en peligro la amnistía. También dijo haber arrancado al Gobierno la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto aprobado por el PP en 2017 y facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que se fueron por el 'procés'. Los de Míriam Nogueras también explicaron que el acuerdo afectaba a otras materias e incluía la publicación inmediata de las balanzas fiscales, el reconocimiento de los 'derechos históricos' de Cataluña en materia de régimen local, que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%, quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la administración de Justicia en Cataluña --que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones-- y que el Estado asuma la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. Con todo, el aspecto más polémico fue el relativo a la transferencia de las competencias en inmigración. Junts anunció un acuerdo para la "delegación integral" de las mismas mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución, a través de una ley orgánica específica por Cataluña. Después el propio jefe del Ejecutivo dejó claro que el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular son competencias exclusiva del Estado que no se pueden transferir, pero sí abrió la puerta a delegar a Cataluña las relativas a la ordenación e integración de las personas migrantes. EL VOTO DE PODEMOS, CLAVE La del miércoles será la primera reunión que celebra la Diputación Permanente en esta legislatura, un órgano en el que la representación del Grupo Mixto la ejerce Podemos, como fuerza mayoritaria de este conglomerado. En concreto, el partido ha inscrito a su secretaria general, Ione Belarra, cuyo voto será clave a la hora de aprobar comparecencias extraordinarias de miembros del Gobierno. No obstante, desde Podemos no tienen intención de apoyar la comparecencia de Sánchez que reclama el PP. En concreto, la Diputación Permanente, está integrada por 69 miembros, incluida la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. El reparto de asientos se lleva a cabo entre los nueve grupos en función del peso de cada uno en el Pleno. Durante esta legislatura el reparto en el órgano son 27 para el PP, 25 para el PSOE, seis para Vox, otros seis para Sumar, y uno para cada grupo restante (ERC, Junts, Bildu, PNV y Mixto).