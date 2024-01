Irene Montero, tras declarar el TS ilegal devoluciones en caliente en 2021: "Sánchez no puede mirar para otro lado"

22/01/2024 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (i) y la secretaría política de Podemos, Irene Montero (d), interviene durante la presentación de su candidatura 'Ahora más que nunca' a las elecciones Europeas, a 22 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La 'número dos' de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el Jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no puede mirar para otro lado" después de que el Tribunal Supremo (TS) haya confirmado que las devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue "ilegal". Así lo ha trasladado mediante un mensaje en la red social 'X', para afirmar que desde el Gobierno "deben asumir responsabilidades y prohibir de una vez las devoluciones en caliente". El Alto Tribunal ha argumentado que dichas devoluciones no se ajustan a la legalidad, al considerar que las autoridades españolas actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros". "Sabíamos que era ilegal y defendimos la ley y los Derechos Humanos desde nuestras responsabilidades de gobierno aunque entonces nos dijeran que era 'ruido'", ha enfatizado la también aspirante a liderar la candidatura de Podemos a las próximas elecciones europeas. Además, ha adjuntado una información relativa a la carta que remitió entonces la líder de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, donde exponía sus dudas sobre la legalidad de las devoluciones en caliente.