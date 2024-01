Irene Montero defiende su candidatura inconformista a las europeas ante la "izquierda que hace políticas de derechas"

25/11/2023 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (i), y la exministra de Igualdad, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la sede de Podemos, a 25 de noviembre de 2023, en Madrid (España). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

La aspirante a liderar la candidata de Podemos a las elecciones europeas y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado que su candidatura representa al inconformismo en la esfera progresista, frente a las "izquierdas que hacen políticas de derechas". "No nos vamos a conformar ni con el odio y con los recortes de derechos, ni con la puerta abierta a los buitres y a los especuladores, ni tampoco con el no se puede del socialismo y de los verdes", ha trasladado durante la presentación en Madrid de su lista a las primarias lanzadas por el partido para elegir a sus representantes a los comicios comunitarios. La candidatura de Montero, la única que concurre en este proceso interno con una lista completa, incluye a diversos dirigentes estatales de Podemos como los coportavoces Isa Serra, Pablo Fernández y María Teresa Pérez. Durante el evento ha estado arrapada por la líder del partido, Ione Belarra. En su intervención, la exministra ha aludido para explicar lo que significa su candidatura a unas palabras de la exprimer ministra britática Margaret Teacher, la "dama de hierro" y una de las mayores exponenter del neoliberalismo con privatizaciones y recortes, que su mejor creación política fue el tambiéx exministro Tony Blair, que fundó la 'tercera vía' dentro del laborismo que básicamente significaba "defender desde la izquierda las políticas de derechas. Y ella". A su juicio, esa máxima de Thatcher sigue siendo una "verdad como un puño" y que a día de hoy sigue teniendo plena vigencia porque, a su juicio y en alusión también al contexto nacional, que si al dinal la izquierda hace políticas de derechas, al final los conservadores mandan aunque no gobiernen. También ha defendido que la candidatura de Podemos representa a "los que no se callan" frente al silencio de otros, que es cómplice con las injusticias, y también se diferencias ante aquellos que en la izquieda esperan a que se produzca un consenso social sobre medidas a emprender para "sumarse al carro". APUESTA POR LAS EUROPEAS PARA RELANZAR A PODEMOS Tras romper con Sumar a nivel estatal, Podemos concurrirá en solitario a las elecciones europeas y se medirá electoralmente frente al proyecto político que abandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aún no ha escogido candidato para esos comicios. En un contexto complicado para la formación morada, ahora con sus cinco diputados en el Grupo Mixto en el Congreso y tras varios varapalos electorales a nivel autonómico, la formación morada ha apostado por la candidatura de Montero como su principal valor para rearmarse, precisamente en unos comicios simbólicos dado que las europeas de 2014 fueron el primer éxito en su irrupción dentro del panorama político.