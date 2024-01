Gamarra afea a la izquierda estar "callada" tras el ataque de un excandidato de Més a Prohens: "Machismo puro y duro"

10/01/2024 La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, interviene durante el pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso, en su primera reunión del año, debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. El Gobierno de coalición cuenta con apoyos POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este lunes que la izquierda esté "callada" tras el ataque de un excandidato del partido independentista Més per Mallorca al Ayuntamiento de Palma contra la presidenta de Baleares, Marga Prohens, que considera como "machismo puro y duro". El excandidato de Més per Palma en las elecciones de 2019 publicó en redes sociales que a Prohens "lo único que le falta para seguir gobernando es hacerle sexo oral a los de Vox". El usuario ha borrado el mensaje y ha pedido perdón por "haber faltado a la honorabilidad o como persona a la presidenta del Govern" y ha pedido que también se detenga la campaña contra su propia persona. "Machismo puro y duro el de los socios de Sánchez contra una mujer. Y la izquierda callada", ha criticado Gamarra en un mensaje en su cuenta en la red X, antes Twitter, donde ha expresado "todo su apoyo" a la presidenta de Baleares. La propia Prohens ha criticado los ataques machistas "de quienes se llaman feministas ante la falta de argumentos". Además, ha lamentado "los ataques de quienes se llaman demócratas, pero no aceptan los resultados electorales" y de quienes "se llaman progresistas, pero atacan siempre la libertad para imponer unas determinadas ideas". A su entender, en las pasadas elecciones los ciudadanos pidieron precisamente "desterrar estas actitudes".