El PP exige a Sánchez convocar ya la Conferencia de Presidentes y reformar la financiación autonómica y local

21/01/2024 El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (c), durante la clausura de la XXVI Jornada Interparlamentaria Popular, en ExpoOurense, a 21 de enero de 2024, en Ourense, Galicia (España). 'Cumplir con la palabra' es el lema de la 26ª Interparlamentaria del Partido Popular que tiene lugar este fin de semana en Ourense y reúne a todos los diputados, senadores y miembros de asambleas y parlamentos autonómicos para rendir cuentas ante toda la sociedad española del trabajo que desarrolla el PP en todas las cámaras. Hoy, el presidente del PP clausura un encuentro con alcaldes de las capitales de provincia y las ciudades con más de 50.000 habitantes. POLITICA Rosa Veiga - Europa Press

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha exigido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez convocar ya la Conferencia de Presidentes y acometer "la necesaria reforma simultánea de la financiación local y autonómica". En su intervención en la segunda jornada de la XXVI Interparlamentaria que el PP ha celebrado en Ourense, Bendodo ha asegurado que el Gobierno "lleva diciendo años" que va a abordar la financiación autonómica y ha subrayado que su partido le reclama que "también se reforme al mismo tiempo la financiación local". "Sánchez no puede hacer recaer todo el esfuerzo en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas mientras él sigue engordando su corte de faraón de 22 ministerios y miles de altos cargos y asesores", ha proclamado. GRATUIDAD DEL TRANSPORTE URBANO Por todo ello, ha dicho que el PP va a "reclamar también las deudas pendientes del Gobierno con los ayuntamientos, que son muchas". "Nada se sabe por el momento de ese anuncio que hizo el presidente del Gobierno en su discurso de investidura sobre la gratuidad del transporte urbano para jóvenes y desempleados", ha resaltado. En este punto, ha subrayado que los alcaldes del PP les preguntan: "¿y esto cómo se paga?", ya que a su entender, parece que la actuación del Gobierno pasa por "Sánchez invita y tú pagas". "Pues no estamos dispuestos a que sea así", ha avisado. CONVOCAR YA UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES Además, Bendodo ha defendido la "urgente necesidad" de que Pedro Sánchez convoque "de una vez por todas" la Conferencia de Presidentes "como reconoce el artículo 4.2 de su reglamento", una demanda que han realizado en las últimas semanas todos los 'barones' del PP. A renglón seguido, ha indicado que el PP apuesta "sin titubeos" por la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, como han hecho en estas jornadas en Ourense, y ha subrayado que el partido quiere "seguir el ejemplo de Galicia en conciliación". Tras recordar que Feijóo impulsó en la Xunta "la primera ley de impulso demográfico que fue un ejemplo en toda España", ha dicho que quieren seguir ese camino. Según ha añadido, en la Interparlamentaria han hablado de la lucha contra la despoblación y han apostado por un plan integral que "incluye medidas como bonificaciones fiscales para la compra de vivienda en el ámbito rural o facilitando el cuidado de niños y mayores con casas-nido en municipios pequeños" como se hace en Galicia. RUEDA, "LO QUE SE MERECE GALICIA" Bendodo ha subrayado ha indicado que las comunidades autónomas y los ayuntamientos del PP "son el verdadero gobierno que gestiona" y "está en los problemas de la gente" porque el Ejecutivo de Sánchez "está en la ideología y en la polarización y no está en los problemas de la gente". Estos serán algunos de los asuntos que este lunes estarán en un acto con más de 80 alcaldes del PP que se celebre en Madrid también bajo el lema 'Cumplir con la palabra' porque, según Bendodo, "el mayor patrimonio de un político es su palabra". "Y si pierdes tu palabra, te tienes que ir", ha exclamado. Finalmente, Bendodo ha afirmado que Alfonso Rueda "es lo que se merece Galicia" y ha dicho que el partido está "encantado" de "apoyar al proyecto" que presenta a las elecciones para una "próxima victoria" en las urnas.