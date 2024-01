Consejero andaluz dice que ante la sequía "solo cabe lo que hace la Junta, invertir, aunque sola no puede"

22/01/2024 El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en Algeciras (Cádiz). POLITICA NONO RICO/EUROPA PRESS

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que "frente a la realidad" de la sequía, "solo cabe una actitud, que es la de invertir y prepararse a través de las infraestructuras necesarias para afrontar ese horizonte". En este sentido, ha señalado que "eso es precisamente lo que está haciendo la Junta de Andalucía, invertir, pero desgraciadamente sola no puede y ojalá que cuente también con la colaboración del Gobierno de España, porque el reto es mayúsculo". En declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco ha señalado que "desgraciadamente se está viendo como la climatología que es habitual en Andalucía Oriental se está trasladando a Andalucía Occidental y frente a esa realidad, que tiene que ver principalmente con el cambio climático y con el uso que hace la sociedad de los recursos hídricos, pues solo cabe una actitud que es la de invertir". En este sentido, ha incidido en que eso es lo que hace la Junta y ha recordado que "en apenas unos días" se va a llevar al Consejo de Gobierno el cuarto decreto de sequía, que va a suponer la movilización, junto con los tres que le precedieron, de hasta 500 millones de euros en infraestructuras hidráulicas. "En estos últimos cinco años se ha invertido en Andalucía más en infraestructuras hidráulicas de lo que se ha invertido en toda la democracia, pero desgraciadamente la Junta de Andalucía sola no puede", ha afirmado el consejero, que ha reconocido la colaboración de los agentes locales, de los diferentes ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones y los consorcios, "y ojalá que se cuente también con la colaboración del Gobierno de España". "Estamos hablando no solo de biodiversidad y de conservación de entornos naturales, sino sobre todo de muchos puestos de trabajo, mucho empleo y mucha riqueza para nuestra tierra. Tenemos que prepararnos, no ya tanto para estas sequías, pero sí para las que están por venir y es precisamente lo que está haciendo la Junta de Andalucía", ha concluido.