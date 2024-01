CLM sigue en una situación complicada a pesar de las últimas lluvias: "Necesitamos que llueva de forma tranquila"

22/01/2024 La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez POLITICA JCCM

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha asegurado que, a pesar de las últimas lluvias caídas, la región sigue teniendo situaciones "complicadas", por lo tanto --ha recalcado-- "necesitamos que siga lloviendo pero que llueva lógicamente de forma tranquila". Preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, Gómez ha explicado que la situación de los embalses es "bastante desigual" en el territorio porque "no ha llovido por igual en toda la comunidad autónoma". "Sí que es verdad que en provincias como Guadalajara y Toledo hemos tenido lluvias que han permitido que parte de nuestros embalses estén ahora mismo recuperando parte de su capacidad perdida como consecuencia de la falta de lluvias", pero, sin embargo, "seguimos teniendo situaciones complicadas en el resto de la geografía de Castilla-La Mancha", por lo tanto "necesitamos que siga lloviendo pero que llueva lógicamente de forma tranquila". Asimismo, ha aseverado que la Consejería de Desarrollo Sostenible hace un seguimiento "exhaustivo" de los partes meteorológicos para estar prevenidos y estar viendo las posibilidades también de las capacidades de abastecimiento de la comunidad autónoma. De otro lado, y centrándose en las últimas lluvias caídas, ha destacado que el agua caída no ha sido suficiente para activar el Plan Meteocam por parte de la Consejería de Hacienda, aunque es consciente de que ha habido inundaciones "puntuales" en algunos municipios. También ha afirmado que le consta que la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque así lo anunció como consecuencia de la DANA del mes de septiembre, ha tenido reuniones con los diferentes municipios afectados y está arbitrando las medidas necesarias, no sólo para la recuperación de los cauces que se vieron afectados, sino también para establecer medidas con estos municipios, para realizar aquellas labores que sean necesarias para el acondicionamiento de los cauces en los casos que sea necesario. De otro lado, y después de que la crecida de un arroyo inundara varias granjas en la comarca de Talavera, la consejera ha informado de que "las actuaciones que se llevarán a cabo en caso de tenerse que llevar serían por la Consejería de Agricultura". No obstante, ha indicado que hay que tener en cuenta que estas explotaciones ganaderas "es de suponer" que tienen los seguros agrarios y ganaderos contratados que "tendrán que atender en primera instancia la situación de la declaración de los siniestros que correspondan con esas inundaciones" y "lógicamente desde la oficina comarcal agraria de Talavera de la Reina pues se está viendo con estos ganaderos la situación en la que se encuentran".