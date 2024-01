Aragonés no confirma si la F1 se quedará en Cataluña más allá de 2026 y pide no fijarse en lo que hace Madrid

16/01/2024 Aragonès en la presentación del indicador de Bienestar Subjetivo este martes en Barcelona POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA ECONOMIA EUROPA PRESS - LORENA SOPENA

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha confirmado si la Fórmula 1 se quedará en Cataluña más allá de 2026, aunque ha explicado que están trabajando para que tenga continuidad y que la relación es "buena", por lo que ha pedido fijarse en los activos y el potencial que tienen y no mirar o fijarse en lo que hacen en otros sitios, como Madrid. Así se pronunciado Aragonès en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press sobre las declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguraba que Madrid tendrá un premio de Fórmula 1 "a pesar del desinterés del Gobierno". En concreto, Ayuso presentará este martes junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el proyecto del nuevo circuito para que haya gran premio de Fórmula 1 en Madrid. "A veces somos un poco provincianos", ha lamentado el presidente de la Generalitat, que también ve probable que Cataluña entre en fase de emergencia por la sequía la semana que viene, en función de la evolución del consumo y de posibles lluvias, pese a que no se prevén a corto plazo.