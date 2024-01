Puig augura que "al final" la militancia escogerá a su sucesor en el PSPV y espera que sea quien "genere más consenso"

18/12/2023 El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a su llegada a comparecer ante los medios de comunicación en el ficus de Les Corts, a 18 de diciembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). El todavía líder del PSPV, Ximo Puig, ha dejado hoy su acta de diputado en Les Corts, donde hasta ahora ocupaba el puesto de presidente del grupo socialista, y será sustituido por José Muñoz. Además, Puig, ha apuntado al próximo mes de febrero como posible fecha del congreso extraordinario del que saldrá la nueva dirección del PSPV-PSOE y ha confirmado que continuará como senador territorial. POLITICA Rober Solsona - Europa Press

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha augurado que "al final serán los militantes" quienes escogerán a la persona que le sustituya al frente del partido de cara al próximo congreso extraordinario, al tiempo que ha defendido que esta candidatura debe estar integrada por "la persona que pueda generar más consenso y, sobre todo, por un equipo potente". "A mí me gustaría, en cualquier caso, que nadie pierda la perspectiva de lo que es importante: representar adecuadamente a la sociedad valenciana", ha resaltado, y ha incidido en su apuesta por un "equipo potente para evidenciar que el PSPV va a ganar en 2027". "Pero va a ganar no por el PSPV, sino por mejorar la sociedad valenciana", ha apostillado. En estos términos se ha pronunciado Puig este domingo, en declaraciones remitidas a los medios, durante su participación en la convención política del Partido Socialista en A Coruña. Se da la circunstancia de que el próximo lunes está fijada la celebración de la ejecutiva del PSPV que a su vez deberá elegir fecha para el comité que convocará el congreso. Una ejecutiva que ya se ha pospuesto en dos ocasiones esgrimiendo motivos de agenda desde la dirección de los socialistas valencianos. Ximo Puig ha resaltado que el PSPV-PSOE "es el partido más democrático de la sociedad valenciana, y lo ha demostrado históricamente en primarias abiertas, en primarias con los propios militantes". "Lo fundamental es saber que tenemos una gran responsabilidad y ofrecer una alternativa política potente a los valencianos frente al gobierno más reaccionario de la historia del autogobierno", ha sostenido. En esta línea, ha apuntado que la "misión fundamental" de este congreso es conseguir que "el contenido político dá respuesta a la sociedad valenciana". "Somos un partido que tiene que continuar siendo un partido abierto, valencianista, socialdemócrata; un partido que, en definitiva, tiene que buscar las mejores respuestas para la sociedad valenciana. Por eso ha existido y existen el PSPV", ha argumentado. Previsiblemente, el congreso extraordinario del PSPV tendrá lugar durante el primer trimestre del año. En un principio, el 'expresident' de la Generalitat y todavía líder del PSPV, Ximo Puig, esperaba celebrarlo a finales de febrero para no coincidir con las fiestas de Fallas en València y Magdalena en Castelló de la Plana. Los socialistas valencianos se encuentran en un momento de transición después de que Puig anunciara su decisión de dar un paso a un lado para "encontrar nuevos liderazgos". La ministra de Ciencia, Diana Morant, uno de los nombres que suenan para encabezar el partido, afirmó la semana pasada que se ve "capacitada siempre para ayudar desde dónde se decida" en el proceso de renovación. Por su parte, el secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, ha expresado su interés por convertirse en el sucesor de Puig o por tener un papel protagonista en el futuro del partido. A su vez, el líder del PSPV en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, contactó el pasado viernes con cargos de la formación en las tres provincias para trabajar en un programa político de "renovación, modernización e impulso" del partido ante la posibilidad de presentar su candidatura para suceder a Ximo Puig. "NUEVA PROPUESTA Y NUEVO IMPULSO" Por otro lado, Puig ha destacado que la convención política del Partido Socialista en A Coruña "trataba de actualizar el proyecto político de los socialistas españoles", por lo que ha considerado que, tras la celebración de la misma, "se necesita hacer de esta actualización una nueva propuesta, un nuevo impulso para la gobernanza allá donde se está gobernando y en la alternativa allí donde no se está gobernando". "Hay que dar la respuesta que se merece una sociedad que necesita más igualdad, más oportunidades de ocupación y, sobre todo, que los jóvenes accedan a la vivienda", ha concluido.