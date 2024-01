Los extremeños vuelven a concentrarse en cinco localidades para reivindicar la reapertura del tren Ruta de la Plata

21/01/2024 Extremeños concentrados este domingo en la estación de tren de Mérida para reivindicar la reapertura del tren Ruta de la Plata POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA

Un total de cinco localidades extremeñas han vuelto a concentrar este domingo en plazas y estaciones ferroviarias a manifestantes que han reivindicado la reapertura del tren Ruta de la Plata y su inclusión en la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico de la RTE-T europea, junto a otros ciudadanos que también se han dado cita en Asturias, Castilla y León y Andalucía. Concretamente, las manifestaciones han comenzado alrededor de las 12,00 horas en la estación de tren de Mérida, el Paseo de Cánovas de Cáceres, la Plaza Mayor de Plasencia, la Plaza de España de Almendralejo y la Plaza Grande de Zafra. En el caso de la capital autonómica, donde se ha dado lectura al manifiesto pronunciado en el resto de concentraciones de la región, alrededor de 80 personas han alzado una pancarta de grandes dimensiones que rezaba "Tren Ruta de la Plata ¡YA!". Los asistentes a este espacio convocado por la Plataforma Corredor Oeste y el Movimiento Tren Ruta de la Plata, entre otros, han instado al Gobierno de España a solicitar a la UE que se incluya este corredor en la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico de la RTE-T europea, ante la "urgencia que supone la próxima aprobación del nuevo reglamento europeo para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte". Del mismo modo, se ha llamado a los líderes autonómicos de Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Asturias y Galicia, a realizar una "manifestación pública de reivindicación expresa" de esta inclusión. En esta nueva concentración que se suma a la llevada a cabo el pasado 4 de noviembre, también se ha exigido que la Comisión de Transporte del Parlamento establezca un equipo de seguimiento del proyecto 'Reapertura de la Ruta de la Plata', donde se informe del "estado de situación del mismo", al menos "trimestralmente", a los colectivos de la sociedad civil que lo demanden. SENSACIÓN DE "ABANDONO" EN EL OESTE ESPAÑOL Entre los reclamos de los ciudadanos concentrados en la capital autonómica ha preponderado la sensación de "abandono" que personas como Juan José Hernández Ramírez, perteneciente al Corredor Oeste, aseguran que se sufre en el oeste de España, pese a que, ha recordado, esta zona del país supone "casi la cuarta parte del territorio". En este sentido, Hernández ha insistido en que la supresión del tramo Astorga-Plasencia, que tuvo lugar para viajeros en 1985 y para mercancías en 1996, fue producto de una "decisión política", pese a que sí había pasajeros que hacían uso de este servicio ferroviario en el que "no se metía un duro desde el siglo XIX". Para el integrante de la Plataforma Sudoeste Ibérico en Red Antonio García Salas, este clamor que ha resonado en distintos puntos del país forma parte de una "ola expansiva" que, ha advertido, se va a "multiplicar", pese a que resulte "muy desalentador" estar haciendo un trabajo para que "dentro de 10 años probablemente estén las primeras piedras". A la concentración de Mérida, también se han desplazado ciudadanos de otras localidades como Julián Ramos, integrante del Grupo Pensando Extremadura, quien ha reivindicado que esta ruta "sea una realidad lo antes posible", ya que los productos que salen de la región hacia el norte, este y oeste del país "necesitan buenas comunicaciones". "Hay que irse olvidando ya del transporte de mercancías por camiones", ha agregado Ramos, tras referirse al tren como una "herramienta muy importante" para el traslado de productos como la fruta de hueso, entre otros, que regiones como la de las Vegas Altas producen en grandes cantidades. LAS VOCES DE LA POLÍTICA Aunque en Mérida se ha insistido en que las voces de los manifestantes son más civiles que políticas, sí han pedido en el manifiesto que los representantes políticos presentes en el Congreso promuevan una "proposición no de ley" donde se habilite los fondos necesarios para que, "en paralelo al estudio de viabilidad recientemente encargado, se inicie el estudio informativo de aquellos tramos que han visto ya suprimida la circulación". Frente a la estación de tren de Mérida, también han estado presentes representantes del espectro político como la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea, Pilar Gómez de Tejada, quien ha señalado que el "olvido" que enfrenta Extremadura "desde hace más de 25 años" ha provocado que la región no haya podido "desarrollarse al mismo ritmo que el resto de comunidades autónomas". En este sentido, Gómez de Tejada ha insistido sobre la importancia de que el Gobierno central "escuche a la sociedad civil" en su reclamo de recuperar el tren Ruta de la Plata para que Extremadura deje de "estar a la cola" y "sin poder avanzar". Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Fernando Baselga, ha insistido en que no se está "pidiendo tanto" ya que bastaría con "poner y reponer" las vías que ya estaban anteriormente, al tiempo que ha manifestado que le hace "mucha gracia" que se diga que "ese corredor no se puede utilizar porque ahora es un corredor por donde van senderistas y ciclistas".