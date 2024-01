Gamarra reprocha al PSOE que llame cogobernanza al sometimiento a Puigdemont: "Van a cambiar Suresnes por Waterloo"

20/01/2024 La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, interviene durante la XXVI Jornada Interparlamentaria Popular en ExpoOurense, a 20 de enero de 2024, en Ourense, Galicia (España). "Cumplir con la palabra" es el lema de la 26ª Interparlamentaria del Partido Popular que tiene lugar este fin de semana en Ourense y reúne a todos los diputados, senadores y miembros de asambleas y parlamentos autonómicos para rendir cuentas ante toda la sociedad española del trabajo que desarrolla el PP en todas las cámaras. Mañana, domingo 21 de enero, el presidente del PP clausura un encuentro con alcaldes de las capitales de provincia y las ciudades con más de 50.000 habitantes POLITICA Rosa Veiga - Europa Press

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado este sábado al PSOE que llame "cogobernanza" a lo que, en su opinión, es un sometimiento al expresidente catalán Carles Puigdemont y sus socios de ERC y Bildu. A su entender, los socialistas van "a cambiar Suresnes por Waterloo", aludiendo al histórico cónclave del PSOE en el exilio celebrado en 1974 en esa localidad francesa. "Lo que está claro es que Puigdemont chasquea los dedos y Sánchez obedece. Para esto es para lo que ha quedado el Partido Socialista en manos de Pedro Sánchez", ha declarado Gamarra en la apertura de la XXVI Interparlamentaria que la formación celebra en Ourense este fin de semana. La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha criticado que el PSOE de Sánchez esté "asumiendo" las tesis de Puigdemont y los independentistas "palabra por palabra, punto por punto, frase por fase". Así, ha dicho que en la Convención que los socialistas están celebrando en A Coruña al programa lo quieren "llamar ahora cogobernanza" pero, según ha subrayado, "cogobernanza lo que significa es única exclusivamente que Puigdemont manda y Sánchez obedece". "Si la semana que viene Puigdemont, Otegi o ERC exigen a Sánchez que haga lo contrario de lo que están acordando este fin de semana, ¿Qué es lo que hará el Partido Socialista? Cambiar de opinión, ya no tenemos ninguna duda", ha manifestado ante un auditorio entregado con decenas de diputados y senadores del PP. PRESENTA AL PP COMO "DIQUE DE CONTENCIÓN" Gamarra ha afirmado que en ese cónclave del PSOE para hablar de su ideario y de su proyecto "se está enterrando el programa histórico del Partido Socialista" y supone el "sometimiento vergonzoso" a un "prófugo de la Justicia". "Es una convención en la que la realidad es que el Partido Socialista va a cambiar Suresnes por Waterloo", ha exclamado. Tras aludir a lo ocurrido esta semana en el Congreso con la ley de amnistía y el informe de los letrados que duda de la constitucionalidad de la norma, Gamarra ha dejado claro que el PP va a ser "el dique de contención" a esta ley, utilizando "todos los recursos jurídicos y políticos que estén a su alcance para impedir que se consume una medida que la mayoría de los españoles rechaza". Además, ha preguntado al Gobierno "cómo va a explicar en Europa que se van a amnistiar los delitos de terrorismo, de corrupción y cómo quiere engañar a la Comisión". "Ese es su constitucionalismo, negociar con prófugos de la Justicia medidas que excluye la legislación europea", ha manifestado. CENSURA EL "ATAQUE INTOLERABLE" DE RIBERA AL JUEZ CASTELLÓN Además, Gamarra ha criticado que Pedro Sánchez no cese a Ribera tras su "ataque intolerable" a la independencia judicial y al Estado de derecho y ha augurado que será "premiada", en un momento en que la vicepresidenta tercera aparece en las quinielas para liderar la lista del PSOE a las elecciones europeas. A su entender, ante un "ataque" de ese "calibre" --criticó la "querencia" del juez Castellón, que investiga a Puigdemont, por pronunciarse en "momentos políticos sensibles"-- habría conllevado una "rectificación" y el cese de Ribera por parte del presidente del Gobierno. "Cuando se trata del sanchismo sin duda alguna Teresa Ribera será premiada por atacar a un juez y acusarle de prevaricación", ha dicho, para recordar que pasó lo mismo con el fiscal general del Estado "después de ser condenado por desviación de poder". En su opinión, ese es el "modus operandi del sanchismo". "Si tú atacas no tengas ninguna duda que tendrá recompensa", ha dicho. PROCESO DE "DEGRADACIÓN DEMOCRÁTICA" Según Gamarra, el proceso de "degradación democrática" que vive España "continúa imparable" y tiene tres grandes hitos: El traspaso de las competencias exclusivas de inmigración a una sola comunidad y a un partido que calificaban de xenófobo; la Ley de amnistía o de impunidad para sus socios y el ataque a la independencia judicial. Sin embargo, ha recalcado que "hay esperanza porque hay alternativa" y ha asegurado que "el PP hace política de concordia, de unidad y de buenos resultados" y "no es solo ni principalmente oposición al sanchismo, el PP es la alternativa en la que confían cada día millones de españoles". Finalmente, Gamarra ha indicado que para llevar adelante esa alternativa de futuro, lo primero es garantizar ese futuro en Galicia consiguiendo la quinta mayoría absoluta y la primera del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. A su entender, el PP gallego es garantía de buen Gobierno, de estabilidad y de progreso real.