Feijóo apela al votante del PSdeG y de Vox para que "el sanchismo no gobierne Galicia" tras el 18 de febrero

21/01/2024 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (3i), y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra (3d), a su llegada a la clausura de la XXVI Jornada Interparlamentaria Popular, en ExpoOurense, a 21 de enero de 2024, en Ourense, Galicia (España). 'Cumplir con la palabra' es el lema de la 26ª Interparlamentaria del Partido Popular que tiene lugar este fin de semana en Ourense y reúne a todos los diputados, senadores y miembros de asambleas y parlamentos autonómicos para rendir cuentas ante toda la sociedad española del trabajo que desarrolla el PP en todas las cámaras. Hoy, el presidente del PP clausura un encuentro con alcaldes de las capitales de provincia y las ciudades con más de 50.000 habitantes. POLITICA Rosa Veiga - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este domingo a "concentrar" el voto en la candidatura que lidera Alfonso Rueda para que no gobierne en la Xunta un "multipartito" liderado por la candidata del BNG, Ana Pontón. En concreto, ha apelado directamente al votante socialista y al de Vox, de forma que "el sanchismo no gobierne Galicia" tras las elecciones autonómicas del 18 de febrero. "A quien me votó a mí durante los últimos 15 años, yo le pediré que confíe en Alfonso Rueda el 18 de febrero. A quienes nos votaron muy recientemente el 23 de julio, les pediré que confíen en Alfonso Rueda el 18 de febrero", ha demandado Feijóo en la clausura de la XXVI Interparlamentaria del PP que se ha celebrado en Ourense bajo el lema 'Cumplir con la palabra'. Con un discurso centrado sobre todo en Galicia y la primera cita con las urnas de este 2024, ha apelado también a los votantes del PSdeG que creen que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha "tomado el pelo" y les ha "mentido" porque "el programa electoral que se está aplicando en España no es el del PSOE sino que es el de Junts, el de Bildu y el de ERC". "Le pediré también a los que votaron al Partido Socialista en Galicia que confíen en el presidente Rueda el 18 de febrero", ha abundado. PIDE NO CONFIARSE ANTE LAS ENCUESTAS Tras presentar a Rueda como "uno de los políticos con más experiencia autonómica de España", ha pedido no confiarse ante lo que recogen las encuestas porque "por un puñado de votos se puede estar dentro o fuera" y, según ha recalcado, "es mucho mejor estar dentro". "Os puedo asegurar también que si hacemos una buena campaña, que si no nos creemos que vamos a ganar, que si no damos un balón por perdido, si no damos un voto por perdido, si estamos en todas las aldeas, en todos los pueblos y en todos los lugares de Galicia, si el Partido Popular sale a la calle con hambre y con ganas, os puedo asegurar que el día 18 de febrero será un gran día apuntado en la historia de Galicia", ha proclamado Feijóo, llamando a la movilización de los suyos. Feijóo ha afirmado que al PP le "importa" Galicia porque "la confianza ha de prevalecer frente al engaño" y "la verdad ha de ganar a la mentira". "Nos importa a Galicia porque los intereses generales tienen que estar siempre por encima de los intereses personales y de los intereses partidistas. Nos importa a Galicia porque no le deseamos el desgobierno que está teniendo el Gobierno de la nación", ha apostillado. El presidente de los 'populares' ha defendido "concentrar" el voto en Rueda porque "lo otro es un multipartito", en línea con el que ya gobernó Galicia en el pasado. Es más, ha dicho que el candidato de los socialistas a la Xunta "no es de su partido" sino del BNG, en alusión a Ana Pontón. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))