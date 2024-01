Ayuso se lamenta de haber llegado a un punto en el que no pide ni ayuda al Gobierno

Madrid, 21 ene (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista al diario El Mundo, momentos antes de despegar rumbo a Polonia, se lamentó de haber llegado a un punto "en el que no pido ni ayuda al Gobierno"

Ayuso recibió al diario EL Mundo en el madrileño barrio de Valdebebas, donde se llevará a cabo el Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026.

A la pregunta de si teme alguna reacción del Gobierno cuando anuncie el martes el traslado de la Fórmula 1 a la capital, Ayuso respondió que "ya hemos llegado a un punto en el que no pido ni ayuda al Gobierno, simplemente que deje en paz a la Comunidad de Madrid".

"Pero no he visto por su parte el más mínimo interés en apoyarnos" afirmó la Presidenta de la Comunidad de Madrid y se lamentó de que le "consta que el Gobierno de Sánchez susurra a los inversores que es mejor irse a otros sitios que a Madrid", y "todo el mundo quiere venir a vivir a Madrid y a trabajar", subrayó.

También justificó que este martes no haya invitado a ningún ministro al acto de presentación de la F1, porque la relación entre las dos administraciones no atraviesa su mejor momento.

Dice Ayuso que la F1 aportará a Madrid 450 millones de euros anuales y más de 10 mil puestos de trabajo directos, a pesar de lo cual sospecha que la oposición en Madrid querrá empañar el acontecimiento.

En cuanto a las denuncias por agresiones sexuales por inmigrantes en Alcalá aseguró que su "responsabilidad es pedir explicaciones. Porque mirar para otro lado no soluciona nada, y además hay una política activa de traslado de estas personas a Madrid y siempre he defendido Madrid como una región integradora, mestiza y de contrastes", afirmó.

Según la presidenta, está en conflicto con el Gobierno por tema como el agua o la electricidad, ya que no va a poder garantizar desarrollos empresariales que puedan llegar a Madrid, porque no sabe de cuánta energía y de cuánta agua van a disponer "porque yo no le puedo garantizar a esos inversores qué crecimiento pueden tener", aseguró.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el Gobierno dará todo a Junts: "Sánchez está comprando las elecciones en Cataluña con las ganas, el dinero y las inversiones de todos," comentó.

Sobre una reforma electoral que suponga un pacto entre el PP y PSOE afirma que "En estas circunstancias con Pedro Sánchez, ni agua. Nada que pueda normalizar lo que no es normal y todo lo que vaya encaminado a alimentarlo será un completo error".

Ayuso cree que lo ocurrido en las elecciones generales en las que "Feijoo no ha podido hacer gobierno por 11.000 votos, por una cuestión del peso de las minorías en el sistema electoral" y también por una división del voto en circunscripciones donde, si Vox hubiera atendido a lo que se dijo, no debería haberse presentado", afirmó. EFE

