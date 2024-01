Andueza relata como vio el asesinato de Isaías Carrasco por ETA y pide "revelarse" si les llaman "filoterroristas"

20/01/2024 (I-D) La eurodiputada Laura Ballarín; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón y el candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, durante la convención política del PSOE, a 20 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). El PSOE celebra durante el fin de semana su Convención Política bajo el lema 'Impulso de país'. Durante el encuentro, que se celebra durante el fin de semana, el PSOE busca actualizar su ideario con una serie de resoluciones que marcan los cuatro años de legislatura. Además, la cita supone apoyo al PSdeG para las próximas elecciones gallegas del 18 de febrero, y también para las elecciones europeas de este año. La convención ha reunido a numerosos políticos del partido entre ministros, dirigentes territoriales y delegados de cada federación, además del secretario general y presidente del Gobierno. El encuentro se celebra el mismo día que la XXVI jornada interparlamentaria del PP en Ourense. POLITICA M. Dylan - Europa Press

El secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha relatado este sábado como vivió el asesinato de su "amigo personal" Isaías Carrasco por la banda terrorista ETA para apelar a los socialistas a "revelarse" cuando la derecha y la ultraderecha tacha de "filoterroista" al PSOE. Andueza ha lanzado este mensaje durante la Convención Política que el PSOE ha celebrado este sábado en A Coruña, en la que ha reivindicado la labor del Partido Socialista para lograr la "paz" frente a la banda terrorista y ha considerado "nauseabundo" que la derecha y la ultraderecha traten de situar a su formación como un "partido afín" al terrorismo. "La historia de este país está hecha con sangre socialista", ha manifestado este sábado en la cita política en la que ha compartido foro con el presidente de Asturias, Adrián Barbón. En su intervención, y tras advertir de que sus palabras podrían "herir la sensibilidad de alguno", ha narrado su experiencia como político del PSOE en el País Vasco durante la etapa de ETA. "¿Cuál es nuestra verdad frente al terrorismo de ETA? La mía, particularmente, empieza desde que me afilié a las Juventudes Socialistas", ha manifestado para asegurar que vivió momentos "terriblemente dramáticos y crudos". Así, en primer lugar, ha recordado como tuvieron que "vivir como le amputaban la pierna a un compañero" --en referencia a Eduardo Madina--. "Y en la puerta del Hospital de Cruces, recuerdo perfectamente las palabras de Rodolfo Áres cuando nos dijo, no tenemos derecho a llorar, porque si lloramos nos sentirán débiles y nos tienen que sentir fuertes para luchar contra ellos y para ganarles la batalla", ha dicho. Tras ello, ha narrado cómo vivió nueve años escoltado por las amenazas de muerte, etapa en la que vivió "el día más triste" de su vida, con el asesinato de su "amigo personal", Isaías Carrasco. "Una mañana de campaña en Mongragón, me despido de él con un abrazo... me marché a comer y al rato nos llaman. Han disparado a Isaías", ha dicho para censurar que vio como se murió su amigo "después de que un señor que se llama Mariano Rajoy hubiera dicho dos días antes que los socialistas traicionaban a las víctimas". Por ello, ha apelado a los socialistas presentes, más de un millar según la organización, a "no bajar la cabeza cuando les llaman filoterroristas". "Nunca, nunca permitáis que nadie hable en esos términos de los socialistas. Nosotros somos un ejemplo de la dignidad, de la defensa de la libertad", ha subrayado en un discurso en el que también ha criticado que la derecha y la extrema derecha "traten de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo". ELECCIONES GALLEGAS Y VASCAS En su intervención, además, se ha referido a la celebración de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco y ha asegurado que afronta con "mucha ilusión y esperanza" el reto electoral. "Creo que el socialismo español tiene un horizonte muy bonito por delante, que va a empezar a dislumbrarse de forma mucho más notoria a partir del 18 de febrero con la victoria de José Ramón Gómez Besteiro y que espero y que deseo que tengan continuidad con una victoria socialista en Euskadi", ha dicho. Además, ha apostado por construir en el norte un "corredor de gobiernos socialistas", que aprovechen la colaboración con el gobierno presidido por Pedro Sánchez. ADRIÁN BARBÓN Por su parte, tras el discurso del político vasco, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado la necesidad de que Andueza sea lehendakari como político que combina la "razón y la emoción". "Y porque lo socialistas de Euskadi lo merecen", ha dicho. En su discurso en el foro 'Convivencia', Barbón ha reivindicado la Unión Europea como "convivencia" y ha subrayado que la Constitución del 78 "también es convivencia". Tras la dictadura, ha dicho que la Carta Magna es el "mayor triunfo de la convivencia" entre quien pensaba de forma diferente, "la mejor salida de aquella dictadura". "Y nosotros no damos lecciones de constitucionalismo a nadie...", ha afirmado para señalar que "lo que tampoco van a consentir que haya ningún Paulo de Tarso en este caso". Así, se ha reprochado que aquellos que "se dividieron" cuando hubo que votar la Constitución y "una mitad votó a favor y la otra mitad no", traten ahora de dar lecciones a un partido que siempre ha sido "fiel" a la Carta Magna.