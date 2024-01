Montero defiende "gobiernos autonómicos que remen a favor" y Besteiro avisa de que "una Galicia mejor es posible"

20/01/2024 (I-D) El candidato del PSdeG a presidir la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro; La vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el eurodiputado Nicolás González Casares, durante la convención política del PSOE, a 20 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). El PSOE celebra durante el fin de semana su Convención Política bajo el lema 'Impulso de país'. Durante el encuentro, que se celebra durante el fin de semana, el PSOE busca actualizar su ideario con una serie de resoluciones que marcan los cuatro años de legislatura. Además, la cita supone apoyo al PSdeG para las próximas elecciones gallegas del 18 de febrero, y también para las elecciones europeas de este año. La convención ha reunido a numerosos políticos del partido entre ministros, dirigentes territoriales y delegados de cada federación, además del secretario general y presidente del Gobierno. El encuentro se celebra el mismo día que la XXVI jornada interparlamentaria del PP en Ourense. POLITICA M. Dylan - Europa Press

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la necesidad de "gobiernos autonómicos que remen en la misma dirección" que Europa y el Gobierno de España en un acto en el que el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se ha mostrado convencido de que "una Galicia mejor es posible" a partir de las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. Montero ha lanzado este mensaje durante su intervención en uno de los foros de la Convención Política que el PSOE celebra en A Coruña, en la que ha compartido escenario con el aspirante socialista a las elecciones autonómicas y el eurodiputado gallego Nicolás González Casares. En su discurso, la también vicepresidenta del Gobierno y ministra de hacienda ha dicho que Besteiro es un "hombre con liderazgo" y que "tiene algo muy importante en política" como son las "ganas". "Ganas de estar, de transformar, de mejorar la vida de los gallegos y las gallegas", ha afirmado. Todo ello, ha afirmado, en un momento en el que se necesitan "gobiernos autonómicos que remen en la misma dirección en la que rema Europa y en la que rema el Gobierno de España", ha sostenido antes de cargar contra un Partido Popular que "va en contra". BESTEIRO DEFIENDE QUE "UNA GALICIA MEJOR ES POSIBLE" En el foro moderado por el eurodiputado González Casares, Besteiro ha contrapuesto la gestión hecha por el Partido Popular de la crisis económica con la realizada por el Gobierno de Sánchez de la pandemia para asegurar que "una Galicia mejor es posible". En este sentido, ha señalado que los socialistas lograron no solo que la economía creciese, sino que se ampliasen los derechos, con una mayor protección social. Todo ello, ha dicho, buscando soluciones para "la inmensa mayoría" y "no solo para unos pocos" frente a un PP que constantemente trata de "poner palos en las ruedas" a la acción del gobierno. Besteiro, que ha subrayado que en esta campaña hacia el 18 de febrero se empeñará en trasladar que "una Galicia mejor es posible", ha llamado la atención sobre el hecho de que la Comunidad gallega crezca menos que la media española y esté perdiendo oportunidades pese al "impulso del Gobierno de España", unos datos que ha atribuido a la gestión de la Xunta por parte del PP. "Porque hay un gobierno que mira para otro lado y que está pensando otras cosas diferentes a mejorar cuestiones como el desarrollo industrial", ha afirmado. En este punto, ha aprovechado para desgranar algunas de las medidas que pondrá en marcha en el Gobierno gallego para el despliegue industrial de Galicia desde una Xunta que deje de "poner palos en las ruedas" y acompañe el crecimiento. También ha defendido una reforma de la administración que permita "no repetir los errores del PP". "En Galicia se ha crecido pero menos", ha incidido, para citar también problemas como la pérdida demográfica y el estancamiento de la población ocupada. En su discurso, además, el dirigente socialista ha censurado la gestión de los fondos europeos hecha por el PP en la Xunta de Galicia, para lamentar que se hayan perdido "cinco de cada diez euros" por incapacidad de gestión. Frente a ello, ha defendido una gestión que garantice los recursos, con simplificación de trámites y que agilice los proyectos comunitarios para hacerlos tangibles. DEFIENDE UN GOBIERNO "QUE NO MIENTA" Por último, el candidato socialista a la Xunta ha aprovechado para defender la necesidad de que Galicia cuente con "un gobierno que no mienta" como, según ha denunciado, ha hecho el PP gallego con la gestión del vertido de los microplásticos que afecta a la costa gallega. "Eso es lo que vamos a combatir. Limpiaremos las playas, pero también tenemos que limpiar la contaminación del PP, que es la contaminación de las mentiras", ha afirmado.