Más Madrid reclama al Gobierno que se una a la denuncia sudafricana contra el "genocidio" de Israel al pueblo palestino

20/01/2024 La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ofrece declaraciones a los medios durante una manifestación en apoyo a Palestina, a 20 de enero de 2024, en Madrid (España). La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, ha convocado una Jornada de movilización por Palestina a nivel estatal por el fin del genocidio en Palestina, el fin al comercio de armamento y material de seguridad a Israel y la ruptura de relaciones con el país. Más de 130 organizaciones se han sumado a la convocatoria que se celebra con protestas en más de 75 ciudades de España. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

Más Madrid ha pedido este sábado al Gobierno de España que se una la denuncia del Ejecutivo sudafricano "contra el genocidio de Israel al pueblo palestino" y que apoye una conferencia de paz que ponga fin a este nuevo conflicto en Oriente Medio. Durante las protestas de este sábado en apoyo a Palestina que se han multiplicado por la geografía española y que en el caso de Madrid han tenido el entorno de Atocha como escenario este mediodía, representantes de la formación han incidido en que el Ejecutivo debe reconocer "de forma urgente" el Estado palestino. A la manifestación, convocada en 115 ciudades españolas y a la que se han sumado 180 organizaciones y colectivos en la ciudad de Madrid, han acudido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la concejala en el Ayuntamiento Lucía Lois, y la diputada nacional Tesh Sidi. MILES DE MUERTES ANTE LA "PASIVIDAD" DE LOS GOBIERNOS "Este genocidio lleva sucediendo desde hace más de 100 días. 100 días de bombardeos, 100 días de miles de personas desplazadas de sus hogares, 100 días sin agua potable, 100 días sin comida, 100 días de masacre", ha apuntado Lois, mientras que Bergerot ha lamentado "los más de 27.000 asesinados, 10.000 de ellos niños", y ha asegurado que "quien no vea que se está queriendo acabar con un pueblo es que no quiere ver". Por otro lado, Sidi ha denunciado "la pasividad de Europa y de Estados Unidos", además del "alineamiento claro en apoyar a Israel", un Estado que "está aplicando una limpieza étnica al pueblo palestino". Ante esta situación, Lucía Lois ha criticado que el regidor de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, se haya convertido en "el alcalde de la indiferencia". "Mientras que el pueblo madrileño se moviliza y grita contra el genocidio, el alcalde Almeida está dando la espalda al pueblo palestino y no se está posicionando a la altura de las circunstancias", ha subrayado. La concejala ha explicado que el primer edil, además de haber "pretendido conceder la medalla de honor de la ciudad" al Gobierno de Israel, "no ha querido movilizar los fondos de emergencia para ayudar a las ONG españolas que están ahora mismo en la Franja de Gaza atendiendo a las miles de víctimas de este genocidio". "El alcalde de Madrid a día de hoy todavía no ha condenado de forma rotunda y explícita este terror", ha censurado. Por su parte, Bergerot ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, a quien le ha reprochado no haber tenido "una sola palabra de solidaridad por los 10.000 niños palestinos asesinados". "Igual que condenó los ataques de Hamas, que tenga una palabra de solidaridad por los 10.000 niños palestinos asesinados", ha apuntado. "Ayer conocíamos una encuesta del diario punto es en la que decía que el 60% de los españoles está en contra del genocidio de Israel sobre el pueblo palestino y sólo el 17% está a favor. Isabel Díaz Ayuso se está quedando sola", ha advertido ante los medios. APOYO A LA INCITATIVA SUDAFRICANA Por otro lado, Sidi ha reclamado el apoyo del Ejecutivo central a la iniciativa sudafricana en la Corte Penal Internacional contra el país hebreo por sus ataques a la franja. "Desde el Gobierno, desde el Congreso, también de los diputados, reiteramos desde Sumar y desde Más Madrid nuestro apoyo a esta iniciativa de Sudáfrica, una iniciativa de dignidad, una iniciativa de derechos humanos, una iniciativa que debemos apoyar desde el Gobierno de España para ser un gobierno y un país del lado de los derechos humanos", ha sentenciado. Además, ha pedido "boicotear todo tipo de comercio de compraventa de armas y de relaciones económicas" que, de una manera u otra, "perpetúa el conflicto" ante el beneficio económico detrás del mismo.