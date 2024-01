El PP apoya a Rueda para mantener la Xunta como "factor de cohesión" en España y ratifica que Rajoy hará campaña

20/01/2024 La vicesecrearia de Organización del PP, Carmen Fúnez, en la apertura de la XXXI Interparlamentaria que el partido celebra en Orense este fin de semana. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha remarcado que el titular de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, contará con el apoyo pleno de la formación para lograr preservar el Gobierno gallego como "factor de cohesión territorial y social" en España, y garantía "de la convivencia y de la concordia para todos". Asimismo, ha ratificado que el expresidente Mariano Rajoy tendrá presencia en la campaña para los comicios del 18 de febrero. A pocas horas de arrancar la Interparlamentaria que los populares han organizado en Ourense, la dirigente popular ha comparecido ante los medios para destacar que este fin de semana la ciudad de As Burgas se convierte "en la capital del Partido Popular" y del "proyecto de igualdad de ciudadanos libres e iguales" que la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo defiende "para toda España". "Lo hacemos en vísperas de unas elecciones gallegas que queremos ganar con mayoría absoluta porque una mayoría absoluta en Galicia, una victoria de Alfonso Rueda en Galicia, es la mejor garantía de la España de la igualdad, de la España de la convivencia y de la concordia para todos", ha aseverado. En este sentido, ha recordado que Galicia es "una comunidad autónoma histórica, con lengua propia" y ha reafirmado que un Gobierno de Rueda significaría "un factor de cohesión territorial y social para todos". De ahí, ha dicho, la "importancia" de esta reunión interparlamentaria que se celebra en Ourense bajo el lema de 'Cumplir con la palabra'. "Nosotros sí que queremos cumplir con nuestros compromisos en comparación con otros que no lo hacen", ha manifestado, antes de contraponer que hay otros partidos "que también están en Galicia estos días" que "no tienen palabra", en referencia al PSOE, que celebra en A Coruña lo que ha denominado como "convención de la amnistía". A POR LA MAYORÍA ABSOLUTA Preguntada acerca de si temen que Vox, que se presenta en las cuatro provincias, pueda perjudicarles y dificultar que Rueda logre su primera mayoría absoluta --sería la quinta consecutiva del PPdeG en la Comunidad, las cuatro primeras de la mano de Feijóo--, Fúnez ha evitado mencionar de forma expresa al partido que dirige Santiago Abascal y ha recalcado que Galicia es para el PP "un referente y una prioridad". No en vano, ha recordado que el fundador del PP fue Manuel Fraga, natural de Vilalba (Lugo), quien fue presidente de la Xunta, y que Mariano Rajoy, de origen pontevedrés, fue el jefe del Ejecutivo central y líder del PP. "Y hoy estamos presididos por un expresidente de la Xunta con cuatro mayorías absolutas", ha aseverado, al tiempo que ha reiterado la importancia de preservar el Gobierno gallego desde el prisma de garantizar "la cohesión" en un momento en el que Pedro Sánchez "obedece a las exigencias independentistas y, posiblemente, se haya convertido en el mayor impulsor del independentismo en España". Sobre este punto, ha argumentado que el presidente del Gobierno "atiende a todas las exigencias que ponen encima de la mesa Puigdemont o Bildu", al tiempo que se ha mostrado convencida de que los gallegos optarán "por un proyecto de cohesión". Un proyecto, ha añadido, "de convivencia y de progreso", y el que "más se parece a Galicia". "Creo que es el proyecto más sólido y el que va a convocar a un mayor número de gallegos. Salimos a ganar y a convocar a la mayoría de los gallegos. Y no es una cuestión de miedo, es una cuestión de que queremos contar con la mayoría para ser un partido y un proyecto aún más fuerte de lo que ya somos", ha sentenciado. RAJOY HARÁ CAMPAÑA Por otra parte, si el propio Rueda ha destacado que tanto Alberto Núñez Feijóo como Rajoy se implicarán en la campaña gallega para el 18F, Carmen Fúnez ha ratificado que el expresidente del Gobierno central participará en actos organizados por los populares en el 'sprint' final hacia las urnas, tras las últimas noticias difundidas sobre la llamada 'Operación Cataluña' de espionaje al independentismo catalán. "Es un gallego que no se resistiría nunca a no participar en esta campaña electoral", ha afirmado, antes de esgrimir que, además, para el PP contar con Rajoy "es un orgullo y un honor". "En la campaña gallega y contar con él siempre en la vida del PP", ha aseverado. MÁS DE 300 PERSONAS DE FUERA DE GALICIA Por su parte, la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade y cabeza de cartel por Ourense, Elena Rivo, ha comparecido con Fúnez y ha celebrado que la ciudad de As Burgas acoja esta cita. "De algo debe valer que el presidente nacional sea ourensano", ha proclamado y ha destacado que más de 300 personas de fuera de Galicia "llenarán hoteles y restaurantes" ourensanos. Rivo ha agradecido el "apoyo de todo el PP" a las puertas del arranque formal de la campaña para el 18F en una comparecencia en la que ha estado acompañada también, junto con Fúnez, por la presidenta de la gestora local de los populares, Victoria Núñez.