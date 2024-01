Tellado mete presión a Page sobre la amnistía: "Si está tan en contra, tiene en su mano frenarla"

18/01/2024 El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en Seseña POLITICA PP

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha aprovechado su visita este jueves a la localidad toledana de Seseña para meter presión al presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellanomanchegos, Emiliano García-Page, para que frene la amnistía. "Si es tan constitucionalista y tan demócrata como él dice, y si está tan en contra de la ley de amnistía, tiene en su mano pararla, tiene en su mano frenarla. Lo que no puede hacer es decir unas cosas y luego no hacer absolutamente nada", ha dicho. En declaraciones a los medios antes de reunirse con el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y con portavoces del PP en las Cortes, diputaciones, provincias y en ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, Tellado ha afirmado que en Castilla-La Mancha, García-Page "se ha salvado por los pelos", mostrándose seguro de que "perderá" las elecciones cuando los castellanosmanchegos vuelvan a votar "por la actitud que está manteniendo en relación a la situación que atraviesa nuestro país". "La ciudadanía no acepta que los políticos digan una cosa y luego hagan la contraria y eso es lo que está haciendo el señor Emiliano García-Page día a día y de forma constante", ha continuado el portavoz 'popular', quien cree que el presidente de Castilla-La Mancha "es el primer sanchista de España". "Practica exactamente la misma política que Sánchez, que es la de mentir, la de engañar, la de tratar de confundir a todo el mundo durante todo el tiempo". Es por ello que Tellado opina que García-Page tiene en estos días "una gran oportunidad". "Si es tan constitucionalista y tan demócrata como él dice, y si está tan en contra de la ley de amnistía, tiene en su mano pararla, tiene en su mano frenarla. Lo que no puede hacer es decir unas cosas y luego no hacer absolutamente nada. Y creemos que eso es lo que corresponde en estos momentos", ha apuntado. "Page tiene que decir de qué lado está. Si está del lado de la Constitución o está del lado de los que quieren incumplir la Constitución. Si está del lado de los que defendemos la democracia, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. O si está del lado de los que defienden que haya políticos corruptos que tengan privilegios por el simple hecho de darle su voto a Pedro Sánchez para la investidura. Y eso es lo que el señor Emiliano García Page tiene que decidir en estos momentos", ha añadido. Según ha insistido, el presidente castellanomanchego "no puede seguir llenándose la boca en contra de la amnistía y al mismo tiempo permitir que la ley de amnistía se apruebe tal y como pretende el presidente del Gobierno". INFORME DE LOS LETRADOS Dicho esto, ha comentado que en el día de ayer se conocía el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Un informe que deja claro que la ley de amnistía es inconstitucional y que por lo tanto no se puede tramitar y no se puede aprobar". Y ese informe --ha dicho-- que los letrados firmaron el día 10 no fue remitido a los diputados de la Cámara, a los grupos parlamentarios, hasta el día 16 a las 6.45 horas de la tarde. Es decir, "una hora después de cerrado el plazo para la presentación de enmiendas parciales a esta ley de amnistía". "Es verdad que los letrados han asumido que no entregaron el informe hasta esa fecha por decisión propia, pero también informaron de que ese informe estaba en posesión del letrado mayor de la Cámara". Un cargo --ha advertido-- "puesto a dedo por la señora Armengol para permitir la tramitación de la ley de amnistía". "Lo nombraron y a los pocos días emitió un informe admitiendo a trámite la ley de amnistía. Y ese letrado, que tiene desde el día 10 ese informe, lo mantuvo oculto, como buen servidor de Pedro Sánchez que es, para que los grupos de la Cámara no tuviésemos acceso a él". Dicho esto, el portavoz del PP en el Congreso se ha mostrado "completamente seguro" de que si el señor Galindo, el letrado mayor de la Cámara, tenía ese informe, "la señora Armengol también". "La señora Armengol ha dejado de ser la presidenta de la Cámara, la presidenta del Congreso de los Diputados, para ser la ministra 23 de Pedro Sánchez. Es el árbitro comprado del Congreso de los Diputados. Es juez y parte", algo que "no es admisible". "Nosotros le pedimos a todo el Partido Socialista que recapacite y que haga recapacitar al presidente del Gobierno porque no todo vale. Y no todo está justificado. Porque la política no puede estar por encima del derecho. Y, por lo tanto, esperamos que, si Pedro Sánchez no recapacita, al menos alguno de sus valores territoriales, tenga el valor de decirle a Pedro Sánchez que se equivoca, que ese no es el camino, que la ambición personal no puede estar por encima de los intereses generales del Estado", ha argumentado Tellado. Asimismo, ha manifestado que el Partido Popular va a utilizar todos los recursos a su alcance, --los recursos parlamentarios, jurídicos, incluso la presión social, sacando a la ciudadanía a la calle-- "para tratar de parar esta aberración jurídica que nuestro ordenamiento legal no puede permitir". NÚÑEZ PIDE A PAGE ACLARAR LA ORDEN QUE DARÁ A SUS DIPUTADOS En la misma línea se ha pronunciado el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha vuelto a pedir a García-Page aclarar cuál va a ser la orden de voto que va a los ocho diputados que tiene el PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. "Los 21 diputados de Castilla-La Mancha podemos parar la ley de amnistía, pero necesitamos que los diputados de Page en el Congreso se sumen al consenso social que ya hoy existe en Castilla-La Mancha y se sumen a la petición que le hacemos desde el Partido Popular para que vote en contra de la amnistía".