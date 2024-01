Diputados de Sumar rechazan la posibilidad de enviar militares al Mar Rojo y defienden que el Congreso decida

30/11/2023 La diputada de Sumar, Tesh Sidi y el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, a su llegada a una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 30 de noviembre de 2023, en Madrid (España). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

Varios diputados de Sumar han rechazado la posibilidad de que España participe en la misión militar liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo y aluden a que decisiones de "calibre", como enviar oficiales de enlace, debe pasar por el Congreso. "No debemos participar en operaciones militares que favorezcan a Israel", ha trasladado la diputada saharaui de Sumar Tesh Sidi en un mensaje en la red social 'X'. para reclamar que todas las "energías" en materia internacional deben estar puestas en lograr un alto el fuego en Gaza. También ha subrayado de que ya se cuenta con la experiencia de que giros unilaterales, como el que dio el PSOE sobre la posición de España en el Sáhara Occidental, no representan a la ciudadanía. Por otro lado, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha enfatizado su "firme oposición" a cualquier participación de España en operaciones militares que favorezcan a Israel, país que esta cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino". Asimismo, ha demandado que el Congreso debe pronunciarse sobre el envió de tropas en la zona, que rechaza de plano su formación. El también diputado de IU en Sumar, Toni Valero, ha sentenciado que "militarizar el Mar Rojo no para la masacre" en Gaza pero "sí libera presión" al Gobierno israelí dirigido por Benjamin Netanyahu. "Frenar ese genocidio debe ser la primera prioridad de la política internacional de la UE y de España", ha apostillado en las redes sociales. También el eurodiputado de esta formación Manu Pineda ha criticado que la operación que despliegan Estados Unidos y Reino Unido persigue "proteger los intereses comerciales del régimen genocida israelí" y exigirán que la posibilidad de enviar cualquier contingente militar se someta a aprobación del Congreso. El responsable del área de internacional de IU, Jon Rodríguez Forrest, ha añadido en un comunicado que "la solución a los graves conflictos que existen en la zona no puede pasar por una intervención militar general en el Mar Rojo" y que es "un ejercicio de hipocresía" que se ponga en marcha cuando "Israel continúa el genocidio del pueblo palestino". SÁNCHEZ ABRIÓ LA PUERTA A ESTUDIAR EL ENVÍO DE OFICIALES DE ENLACE España viene rechazando la posibilidad de mandar buques al Mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen amenazan el tráfico marítimo en respuesta a los bombardeos israelíes sobre territorio palestino, pero Pedro Sánchez sí abrió la puerta a enviar oficiales de enlace, como también ha pedido Estados Unidos. "Vamos a estudiar ahora la propuesta que nos están haciendo" desde Washington, comentó el presidente en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la petición que habría trasladado la Administración de Joe Biden al Gobierno español de que al menos esté presente con oficiales de enlace aunque no envíe barcos ni efectivos, según informó 'La Vanguardia'. Por su parte, Podemos ya ha reclamado que pedirá en el Congreso una votación sobre la posibilidad de enviar militares a esta misión en el Mar Rojo, avanzando ya su rechazo, y su secretaria general, Ione Belarra, ha alertado de que no es de recibo involucrar a España en un conflicto bélico. Podemos ya ha anunciado que se opone a la posibilidad de participar y enviar militares a dicha misión en el Mar Rojo y su secretaria general, Ione Belarra, ya ha avanzado que pedirán que el Congreso vote si se da ese paso, añadiendo que "no es de recibo" que España participe en un conflicto bélico.