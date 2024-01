AMP.Zapatero reafirma en la Convención del PSOE su apoyo a la Amnistía y defiende que este es el mejor momento de España

19/01/2024 El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, interviene durante la primera jornada de la Convención Política del Partido Socialista 'Democracias más fuertes', en Palexco, a 19 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). El PSOE celebra desde hoy hasta el domingo 21 de enero su Convención Política en A Coruña, en la que busca actualizar su ideario con una serie de resoluciones que marcarán los cuatro años de legislatura. POLITICA M. Dylan - Europa Press

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reafirmado este viernes su apoyo a la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas y además ha asegurado que el momento actual es el mejor de la historia de España. Así lo ha señalado en la apertura de la Convención Política que los socialistas celebran este fin de semana en A Coruña, que ha inaugurado minutos antes el secretario de Organización Santos Cerdán reivindicando la "valentía" del PSOE para superar sus propias contradicciones al servicio de España, según ha trasladado. "Sí, soy un firme defensor de la Amnistía porque creo en la democracia de la generosidad, de la convivencia, del volver a empezar", ha indicado Zapatero en el arranque de este cónclave en el que el PSOE pretende actualizar su ideario político para la legislatura que acaba de empezar. Zapatero fue uno de los primeros dirigentes socialistas en pronunciarse públicamente a favor de la Amnistía --antes incluso que el propio Pedro Sánchez-- y ahora se reafirma ante la plana mayor del partido ya con la ley en pleno trámite parlamentario. Ante 1.200 delegados, incluida buena parte de la dirección del PSOE y los barones territoriales --el secretario general, Pedro Sánchez se incorporará este sábado-- ha defendido además que el momento actual, los años 2023 y 2024, "es el mejor de la historia de España", porque, según ha indicado, no hay terrorismo, hay un Gobierno sin corrupción, niveles de empleo récord y las empresas tienen beneficios más elevados que nunca. "Y añado, un Gobierno al que no le han declarado la independencia en ningún territorio del país". Según ha añadido, nunca como ahora hubo tantas libertades individuales --"la libertad de vivir, pensar y amar a quien quieras"-- y además el Gobierno de Sánchez es el que más esfuerzo ha hecho para mejorar las rentas de los menos favorecidos, según indica. Además, ha desechado el argumento de que se rompe España y de que los socialistas están sometidos a un chantaje y cediendo ante el independentismo y ha reivindicado a su partido como "la columna vertebral de la Constitución desde 1878 en España" porque "ha estado en todos los grandes pactos y reformas" . COMPETENCIAS DE INMIGRACION Además, el expresidente socialista se ha mostrado a favor de la delegación de competencias sobre inmigración pactada por el PSOE con Junts, al tiempo que ha afeado al PP su oposición y que digan que va en contra de la Constitución. "Si es que van a acabar declarando inconstitucional la Constitución", ha señalado. Asimismo, se ha mostrado partidario de "intentar nuevamente" un pacto de Estado sobre migración para que este asunto no sea "elemento de combate". PREVIA DE LAS ELECCIONES GALLEGAS La Convención del PSOE, que lleva el lema 'Impulso de País' también sirve de punto de partida hacia la elecciones gallegas del 18 de febrero y Zapatero ha aprovechado para ofrecerse a participar en la campaña del candidato socialista a presidir la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, que estaba sentado en la primera fila y que tendrá un papel destacado a lo largo del fin de semana. "Besteiro es un gran apellido, nos dice muchas cosas, es apellido de presidente. Tiene una madera, unas trazas de presidente inequívocos", ha señalado antes de vaticinar que van a dar "la sorpresa" y conseguir la presidencia que ahora ostenta el PP con mayoría absoluta. Zapatero, que protagonizaba una mesa sobre las democracias más fuertes, ha afirmado que "cuanto más fuerte es el PSOE más fuerte es la democracia en España" porque es el partido "que mejor acepta los resultados electorales" y los resultados de las urnas. "Somos un ejemplo, un gran ejemplo, digámoslo con orgullo, porque siempre respetamos las urnas y las instituciones", ha añadido. Sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que convoca manifestaciones contra Sánchez y contra el PSOE "cada dos días" porque "tiene miedo de que las convoquen contra él, como hicieron con (Pablo) Casado en Génova", ha indicado en referencia a su antecesor al frente del PP. CERDÁN: "VALENTÍA DE ASUMIR LAS CONTRADICCIONES PROPIAS" Antes de que interviniera Zapatero, el encargado de dar la bienvenida ha sido el secretario de Organización, Santos Cerdán, que ha reivindicado al PSOE como el partido más abierto, democrático y participativo. En este sentido, ha subrayado que "tiene la valentía de abrir nuevos debates y de asumir las contradicciones propias y superarlas al servicio del interés de España". Así, ha asegurado que seguirán haciendo política útil, algo que solo se consigue "con humildad, altura de miras y valentía", según ha señalado. "Y teniendo muy claro que no hay mejores herramientas para ello que el diálogo y el acuerdo, porque la política sin diálogo no es política", ha rematado. "No siempre es el camino más fácil, pero yo estoy seguro que es el camino correcto. En él nos encontrarán siempre los socialistas, tendiendo puentes y apostando por la convivencia, reconociendo siempre al diferente y respetándolo", ha apuntado a continuación.