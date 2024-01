Podemos afea a los sindicatos su cambio de opinión con el "recorte" en la reforma del subsidio por desempleo

04/11/2023 La secretaria de Acción de Gobierno de Podemos y ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, interviene durante una Conferencia Política del partido, en el Círculo de Bellas Artes, a 4 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La conferencia se ha desarrollado bajo el título 'La fuerza para seguir transformando'. Podemos celebra este acto para comunicar la nueva hoja de ruta del partido, que reivindica su autonomía frente a Sumar al advertir de que los votos de sus diputados en el Congreso durante la legislatura "se deben negociar y no se regalan". POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha afeado este miércoles que los sindicatos hayan cambiado de opinión con el "recorte" que a su juicio se iba a producir en la reforma del subsidio por desempleo, motivo por el que su partido votó en contra del decreto ley del Gobierno. Montero ha insistido en que Podemos no iba a "blanquear un recorte" que recogía el decreto, explicando que la reforma planteada por el Ministerio de Trabajo "recortaba la pensión futura" a los perceptores del subsidio. "De esas personas, el 60% son mayores de 52 años. A la mayoría de los perceptores de ese subsidio no solamente no se les subía, se les dejaba en 480 euros, sino que se les recortaba su pensión futura", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha incidido que al resto de los perceptores --el 40%-- sólo "se le subía el subsidio durante el primer año". Montero ha asegurado que en ese momento las organizaciones de trabajadores se quejaron "antes de saber el voto de Podemos". "Los sindicatos dicen no queremos este recorte. Ya cuando es Podemos quien dice 'no' al recorte entonces hay que matizar, porque Podemos siempre mal", ha lamentado. "Creo que los recortes no se negocian y que ese mensaje hay que dárselo al Gobierno", ha añadido. En este sentido, la exministra de Igualdad se ha mostrado abierta a dialogar y ceder, siendo "conscientes de la fuerza que cada uno tiene". "Pero cuando el Gobierno no negocia, como fue este caso, y encima trata de imponer un recorte por la puerta de atrás, entonces los votos de Podemos no van a estar, incluso aunque los sindicatos lo acepten", ha avisado. Al respecto, CCOO expresó en un comunicado que fue una "mala noticia" el rechazo al decreto y señaló que la reforma contenía "mejoras indudables" de la protección social. No obstante, el sindicato denunció que la reforma diseñada por el Gobierno contenía también "deficiencias y efectos negativos" que es necesario corregir. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al ser preguntado por los medios si realmente ve un recorte en la cotización para la jubilación de los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo, afirmó que "depende de la perspectiva". "Hay datos que son muy objetivos y poco discutibles. Lo de recorte, si se entiende por el coste global, por los reequilibrios que se hacen, bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, puede parecer que tenga que ver con los recortes. Pero es evidente que hay personas que tenían unas condiciones y que en ese decreto iban a tener otras", puntualizó.