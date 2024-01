Madrid defiende las "informaciones que están llegando" de "denuncias de ciudadanos" sobre agresiones en Alcalá

11/09/2023 El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid en su ronda de contactos, en la Real Casa de Correos, a 11 de septiembre de 2023, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid se reúne hoy y mañana con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid (PP, Más Madrid, PSOE y Vox) de cara al inicio del nuevo período de sesiones. Las reuniones, que son con cada grupo por separado, están repartidas en dos días por motivos de agenda. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

La Comunidad de Madrid defiende las "informaciones que están llegando" de "denuncias de ciudadanos" sobre agresiones sexuales en Alcalá de Henares vinculadas a la migración llegada desde Canarias. Ha insistido en ello el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior a las reuniones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, con los portavoces en la Asamblea de Vox (Rocío Monasterio) y PSOE (Juan Lobato). Esta mañana Ayuso deslizó que había habido "agresiones sexuales a algunas mujeres" de Alcalá de Henares además de un brote de sarna. Esta tarde del delegado del Gobierno, Francisco Martín, negaba la existencia de estas denuncias y apuntaba que lo dicho por la mandataria autonómica "no tiene nada que ver con la realidad". Preguntado por la prensa, García ha asegurado que Ayuso "se ha hecho eco de todas esas informaciones que están llegando y que tienen que ver con denuncias que se han producido por ciudadanos, en este caso en el municipio de Alcalá de Henares". Minutos antes comparecía en la misma sala de prensa Lobato, quien mostraba su "bochorno" ante la "vulgar mentira" sobre estas agresiones que ha sido "desmentida por la Policía". "No es cierto lo que ha dicho el portavoz socialista. Lo que es bochornoso es lo que está ocurriendo en nuestro país, donde las administraciones públicas, que estamos implicadas, como decía, en la gestión de servicios públicos tan importantes y en la acogida, también esa competencia de acogida a las personas inmigrantes", ha lanzado el portavoz del Ejecutivo autonómico. "PEDIMOS CLARIDAD Y UN TRATO ADECUADO A LOS MIGRANTES" A renglón seguido, ha cargado contra la falta de información del Gobierno central a los territorios de llegada de estos migrantes procedentes de Canarias. "Pedimos claridad y sobre todo que se realice un trato adecuado a esas personas que están llegando hasta nuestro país y que desde las comunidades desconocemos ni cuáles son los criterios de esas personas", ha proseguido García. Entiende que es "fundamental" especialmente porque las autonomías y los ayuntamientos son las "prestadoras de servicios públicos fundamentales", como puede ser la Sanidad. Entiende que sería un acto de "lealtad institucional" que se diera esta información "necesaria, pertinente, oportuna y a tiempo" a "todas las administraciones implicadas". Asimismo, ha reconocido la "preocupación" por los migrantes que llegan y se "declaran menores de edad" sobre lo que se desconoce el "número, procedencia, forma y manera a atender". Se trataría de una información "muy relevante" para las autonomías que luego los van a "tutelar". Ante ello, ha apelado a Juan Lobato para que se sume a estas reivindicaciones para conseguir "mayor rigor y mayor seriedad" por parte del Gobierno central en "una materia tan importante como es la política migratoria". VALORACIÓN DE LAS REUNIONES Además de la inmigración, García también ha puesto en valor las reuniones con los portavoces de la Asamblea "a iniciativa de la presidenta", algo que no se produce en otros parlamentos regionales "ni de forma habitual en el Gobierno central" que "no recibe de esa forma tan habitual a portavoces o al líder de la oposición". Ha calificado como "cordiales" las reuniones con PSOE y con Vox y ha asegurado que en las mismas se han trasladado distintos asuntos que son "de interés para todos los madrileños". "Hemos hablado de Educación, de Sanidad, también de los Servicios Sociales, y como digo, en un tono constructivo, por supuesto, buena parte de todas las iniciativas que nos han podido trasladar y todas las dudas que nos han podido también comentar en estas reuniones, pues han sido aclaradas, han sido debatidas en un tono constructivo", ha enumerado el portavoz del Ejecutivo autonómico. En el caso de la reunión con el PSOE, han explicado que han aprovechado para trasladarse cuestiones que preocupan a la Comunidad de Madrid y le han pedido como senador por Madrid que defienda la capacidad de la autonomía para poder "aplicar una política fiscal que baja impuestos" o en cuestiones como el agua o la red eléctrica. Preguntado por el Pacto contra la Violencia Machista que ha puesto sobre la mesa el PSOE, ha explicado que desde la Comunidad de Madrid ya se "ponen a disposición de todos los ciudadanos los recursos" como el 012 Mujer, las plazas de atención residencial o psicológica para "todas aquellas mujeres que pueden sufrir la violencia machista". "Un reconocimiento lo hacemos todos los diputados que somos parte de la Asamblea de Madrid cuando guardamos ese minuto de silencio (...) Y por supuesto desde el Gobierno, desde la Administración Regional, ponemos todos los medios al servicio de las mujeres víctimas de violencia y también de todos sus familiares", ha apostillado.