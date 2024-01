Delegado del Gobierno niega la existencia de agresiones sexuales realizadas por migrantes llegados de Canarias en Alcalá

17/01/2024 El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, a su llegada a visitar las nuevas instalaciones de la base de mantenimiento de alta velocidad de Santa Catalina en Vallecas, a 17 de enero de 2024, en Madrid (España). Con esta ampliación, se han prolongado las cuatro vías interiores actuales para atender el mantenimiento de una flota adicional de 24 vehículos de alta velocidad. Por tanto, con la unión de la nave antigua y la nueva se dará servicio a 48 vehículos. Adicionalmente se ha dotado de una instalación fotovoltaica que le dará servicio y de un puesto de control común para el movimiento de vehículos. Asimismo, se modificará la urbanización del complejo Santa Catalina, con nuevas plazas de aparcamiento y una imagen exterior unificada. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha negado esta tarde la existencia alguna de agresiones sexuales realizadas por migrantes africanos derivados desde las últimas semanas de las Islas Canarias al cuartel Primo de Rivera de Alcalá de Henares. Así lo ha indicado en rueda de prensa tras la reunión mantenida con el consejero de Interior, Carlos Novillo, sobre acceso a la Sierra, preguntado por los periodistas sobre las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en las que habló de denuncias de "agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio". Martín considera de "extrema gravedad mezclar migración con inseguridad". "Lo que dijo al presidenta no tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva ni con la subjetiva. Son dañinos, generan alarma y van en contra de la convivencia. No están acreditados por los datos", ha apostillado. De hecho, ha aclarado que en relación con agresiones sexuales, "en estos momentos no hay abierta investigación vinculada al origen de migrantes del cuartel Primo de Rivera". Además, el representante del Gobierno central ha señalado que ha facilitado toda la "información actualizada" al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. "Están al día y si requieren de más información se la daremos con toda la disponibilidad", ha apuntado Martín, que ha aprovechado la rueda de prensa para indicar que tras el vuelo llegado ayer ya son 2.200 migrantes procedentes de Canarias que están en la región.