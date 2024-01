Puente cree que "lo único" que tiene que ver el vertido de pélets con el Prestige es "la gestión" de la Xunta

11/01/2024 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante la inauguración del último tramo de la A-33 entre Yecla (Murcia) y Caudete (Albacete), a 11 de enero de 2024, en Yecla, Región de Murcia (España). Más de 16.000 vehículos transitan diariamente por esta vía, que antes de las obras transitaba por un puerto de montaña. Este último tramo de la autovía que cuenta con 16 kilómetros, conecta Murcia y Valencia por el interior y supone un ahorro de 20 minutos en comparación con el actual trayecto de la A-7 que transcurre próxima a la costa mediterránea. POLITICA Edu Botella - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha cargado contra la gestión de la Xunta sobre el vertido de pélets, que cree que "es lo único" que esta situación tiene en común con el hundimiento del Prestige. Así lo ha manifestado en una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser en Galicia, donde ha defendido el proceder del Gobierno central frente a un Ejecutivo autonómico que "no actuó, escondió la cabeza y se dedicó a repartir culpas". Según Puente, la Xunta tuvo conocimiento "el mismo día" que el Gobierno "lo que estaba pasando en las playas de Galicia" y que así lo recoge la documentación "que irá a los juzgados" sobre un asunto que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente. Dice que el 8 de diciembre hubo un aviso del centro de control de Salvamento Marítimo en Fisterra sobre la pérdida de la carga del 'Toconao' en las que se trasladaba que "no había contenido peligroso, no ocasionaban ningún vertido, no había aceite y que no eran frigoríficos". Puente ha señalado a continuación que el 13 de diciembre la Xunta trasladó que había pélets plásticos en una playa y que, a partir de ese momento, "se inició una investigación para ver de dónde podían proceder". En esta línea, ha defendido que el Gobierno actuó "de conformidad con lo que establecen las reglas". "No hemos actuado tarde ni hemos actuado mal. Quien sí ha actuado tarde y mal ha sido la Xunta de Galicia, por tanto, yo creo que pluralizar en este caso no es bueno", ha sentenciado. PETICIONES "IMPOSIBLES" Para el ministro, las peticiones de medios de la Xunta "son imposibles" porque, dice, no es factible como demanda la Xunta emplear medios aéreos para localizar los sacos de pélets en el mar ni tampoco localizar el punto donde se encuentra el contenedor perdido por el carguero para proceder a su sellado. "Es como si nos dijeran que tenemos que buscar un coche, porque el tamaño que tiene el contenedor es el de un coche, sin verlo y en la provincia de Cuenca", ha espetado Óscar Puente, que cree que la Xunta plantea cuestiones "absurdas", como solicitar un submarino, para "tapar sus propias carencias". Así, insta a la Xunta a aceptar los medios terrestres que pone a su disposición la Administración central y abandonen la "espiral" en la que ve "instalada" al Gobierno gallego y que "tienen que sufrir los ciudadanos". En este sentido, ha afirmado que la muestra de la "utilidad" de las reclamaciones de la Xunta para que medios aéreos y marítimos peinen las aguas en busca de sacos es que "en mes y medio de crisis" únicamente hayan sido encontrado tres por medios de los gobiernos y la flota pesquera y recreativa gallega. Así las cosas, cree que si no hubiese elecciones convocadas "es problable" que la Xunta del PP hubiese obrado de forma distinta. "El señor (Alfonso) Rueda ha dicho hoy que queremos hacerle un Prestige. No, el Prestige se lo ha hecho él solito", ha apostillado. "Esto no es el prestigio, pero si lo fuera, las consecuencias habrían sido exactamente las mismas, ¿no? ¿Por qué hace esto el Partido Popular? ¿Porque hay elecciones? No lo sé. Desde luego, para mí es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía entrar en esta dinámica", ha concluido.