Rueda lleva a su portavoz parlamentario de 6 por Pontevedra y Santalices repite en puestos de salida de Ourense

27/12/2023

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, llevará a su portavoz parlamentario, Alberto Pazos Couñago, en puestos de salida por la circunscripción pontevedresa --en concreto, irá en el número 6, tras los conselleiros de la provincia y antes de uno de los fichajes sorpresa de los populares: el 'Mozo de Arousa' Raúl Santamaría--. Así lo han confirmado fuentes populares consultadas por Europa Press. Dirigente en ascenso en su partido, entre 2016 y 2022 ejerció como coordinador de organización del PP de Galicia, en el que ahora es vicesecretario de Política Social. Tras la marcha de Pedro Puy al Congreso de los Diputados, Pazos Couñago fue designado portavoz en la Cámara, donde trabaja mano a mano con la secretaria general del partido, Paula Prado, que será número 2 por A Coruña por detrás del vicepresidente primero de la Xunta y líder provincial coruñés, Diego Calvo. En puestos de salida, esta vez por la circunscripción ourensana, repite también, según ha podido saber Europa Press, Miguel Santalices, quien es el diputado más veterano de la Cámara (tuvo por primera vez acta en el Pazo do Hórreo en 1997 y ha seguido durante 26 años). Desde el año 2016 ocupa la Presidencia del Legislativo gallego, cargo en el que le antecedió la también popular Pilar Rojo, ahora senadora. INCLUSIÓN DE LOS CONSELLEIROS Y EL PESO EN A CORUÑA El líder del PPdeG presentó los cabezas de lista en la pasada jornada en Santiago de Compostela, sin sorpresas dentro de las filas populares: la líder provincial del PP de Lugo, Elena Candia, será número 1 por su provincia; Calvo encabezará la candidatura de A Coruña; y la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, será la cabeza de cartel ourensana. A falta de que hagan públicas las listas completas, los primeros nombres de cada circunscripción que han trascendido combinan la experiencia con la renovación, y ratifican la intención de Rueda de mantener, siguiendo los pasos de Alberto Núñez Feijóo, el modelo de incluir a todos sus conselleiros y a cargos del segundo nivel de la Administración. Así, tras Calvo en A Coruña irá como número dos la secretaria general del partido, Paula Prado, y a continuación la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Y en puestos de salida irán los conselleiros de Facenda, Miguel Corgos; Infraestruturas, Ethel Vázquez; Economía, María Jesús Lorenzana; y Política Social, Fabiola García. En Lugo, tras Candia irá el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Javier Arias, como número 2; mientras que el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ocupará el tercer puesto de la candidatura. OURENSE Y PONTEVEDRA En Ourense, las listas evidencian la apuesta de los populares por dos mujeres: la conselleira Elena Rivo y la presidenta de la gestora local, Victoria Núñez, que irá como número dos en la candidatura popular por esta circunscripción por delante del conselleiro de Medio Rural, José González, que será el tres. En puestos de salida irá también el hasta ahora jefe del Legislativo, Miguel Santalices; y se da por hecho que también estarán en puestos de salida el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. La Xunta aún no ha informado de los ceses de los cargos de segundo nivel que son preceptivos para que formen parte de unas listas que deberán registrarse este lunes a más tardar. Finalmente, por Pontevedra, los populares optan por acometer una renovación significativa en los primeros puestos y tras Rueda y la empresaria viguesa Patricia García se situará, en el 3, la exdirectora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) María Martínez. En los puestos 4 y 5 irán los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y Sanidade, Julio García Comesaña. El 6, según ha podido saber Europa Press, lo ocupará Alberto Pazos Couñago; mientras que en el 7 irá Raúl Santamaría, uno de los 'Mozos de Arousa' y concejal popular en Vilagarcía.