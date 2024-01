Prohens apoya a Rueda en Galicia y confía en que juntos van a "seguir defendiendo la autonomía de las comunidades"

14/01/2024 El presidente del PPdeG y titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, arropado por todos los presidentes regionales de la formación, entre ellos la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens POLITICA PP

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha apoyado este domingo al presidente del PPdeG y titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en el acto 'Construir España desde las Comunidades Autónomas', una cita que ha reunido a todos los presidentes regionales de la formación y que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco), y ha confiado en que juntos van a "seguir defendiendo la autonomía de las comunidades". Prohens ha dejado claro que "siempre que el PPdeG llame al resto de comunidades autónomas, al Partido Popular de toda España" estas acudirán porque "el PPdeG es bastión, es modelo y es el buque de proa en el Partido Popular de toda España". Por ello, ha querido expresar "todo el apoyo desde todas las regiones, todas las comunidades y, sobre todo, de Baleares" que, ha considerado la también presidenta del Govern, "tiene muchas cosas en común con Galicia" porque "estar rodeados de mar, marca una identidad, un carácter y una manera de entender la vida". "Hacer de la moderación y de la gestión una manera de hacer política para contrarrestar lo que, desgraciadamente, hay en el Gobierno de España es algo que necesitan en estos momentos los ciudadanos", ha apuntado en este sentido la dirigente 'popular'. Además, ha añadido que "ser presidentes de tierras con dos lenguas y que desde el PP se entiendan estas dos lenguas como una riqueza y que se entienda tener una lengua propia como un signo de riqueza cultural, pluralidad y diversidad y no como signo de enfrentamiento o de confrontación, como hacen los partidos nacionalistas, creo que son cosas que, entre otras muchas, unen las Islas con Galicia". MEDIDAS IMPORTADAS DEL PPDEG A BALEARES Asimismo, la presidenta del PP de Baleares ha puesto como ejemplo de medida importada del "buen hacer" del PPdeG a esta comunidad autónoma la gratuidad de la etapa educativa 0-3 años. Esta iniciativa, ha explicado Prohens, "no solo es que se importase sino que inspiró todo el programa de gobierno" del PP en Baleares. "Fue un objetivo tan prioritario que lo hemos implantado en los primeros 50 días de gobierno", ha comentado. Y, en este sentido, ha destacando que "en estos momentos, en Baleares, ya no hay ninguna familia que tenga un hijo escolarizado de esta etapa educativa tan importante, bien sea en la educación pública, concertada o privada, que se haya querido adherir, con unas condiciones aprendidas del PPdeG y del gobierno gallego, que tenga que pagar por esta educación". Además, ha añadido, "se han invertido 40 millones de euros más en el presupuesto de la Comunidad para 2024 que en el elaborado por los socialistas, esos que tanto hablan de derechos, de educación y de conciliación". También, ha continuado, se ha "devuelto el protagonismo a las familias, a la familia, que había sido prácticamente borrada de la acción de gobierno socialista y que, sin duda, constituye un pilar fundamental de la sociedad y de este partido; y, además, se ha "apostado por la gestión y todos los convenios firmados con los centros educativos 0-3 años fueron firmados antes de final de año". Así, "en estos momentos, la gratuidad en la educación 0-3 años está implantada completamente en toda la etapa" en Baleares y "se están devolviendo los reembolsos con aquellos que se adhirieron más tarde". "Otro problema también compartido" por Galicia y Baleares, según la dirigente 'popular', es "la sanidad" y "la falta de profesionales sanitarios en toda España pero con algunas regiones, como las Islas, done es especialmente grave". Al respecto, Prohens ha destacado que Baleares ha sido una comunidad "pionera" en regular las plazas de muy difícil cobertura, "habiendo conseguido en seis meses completar la plantilla del servicio de oncología en Ibiza, que había sido desmantelado". El próximo reto, ha añadido, es el servicio de digestivo de Menorca. "Hacia falta gestión, hacía falta política y poner los problemas de los ciudadanos en el centro de la acción política", ha creído, congratulándose de "haber demostrado que se pueden bajar impuestos e incrementar el presupuesto en sanidad, en servicios sociales y en educación". Pues, ha recordado, "en solo 10 días", desde su llegada al Govern, el PP eliminó el de sucesiones y donaciones para todos los padres y abuelos y lo bajó al 50 por ciento, en el resto de tipos, además de bajar el IRPF. También, el Govern de Prohens eliminó el impuesto de transmisiones patrimoniales para todos aquellos menores de 30 años, que accedan a su primera vivienda. De hecho, ha comentado, "en solo cuatro meses, son ya 200 jóvenes que han adquirido su primera vivienda sin pagar este impuesto en una zona altamente tensionada como Baleares". Y, finalmente, ha rememorado la aprobación de un decreto de emergencia habitacional, que regula "por primera vez" las viviendas a precio limitado y permiten sacar, en colaboración con el sector privado, viviendas un 40% por debajo del precio de mercado. "Esto ya es una realidad en seis meses pero lo más importantes es que estoy convencida de que con Alfonso Rueda, con el PPdeG, vamos a seguir defendiendo la autonomía de las comunidades autónomas ante el ataque constante del Gobierno de España, en sanidad, en vivienda y, sobre todo, con que en estos momentos en España desgraciadamente hay ciudadanos de primera y de segunda. Y, por esto, es tan importante que el PP siga en todas las regiones del país", ha sentenciado