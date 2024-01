Mumbrú: "Lo mejor ha sido la victoria, nada más, si no defendemos jugamos con fuego"

València, 14 ene (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, aseguró que lo único bueno de su triunfo ante el Río Breogán fue la victoria y advirtió que de cara al segundo tramo de la temporada han de ser capaces también de defender en los terceros partidos de semanas de tres choques.

"Lo mejor ha sido la victoria, nada más. No estoy contento por el partido, otras veces habiendo perdido estoy más contento", señaló en una rueda de prensa tras el choque en la que dijo que una de las claves de la temporada es "evolucionar" y que ahora deben aprovechar los cuatro días que tienen no para descansar sino para trabajar más.

"Debemos entrenarnos duro y mejorar cosas que no hacemos bien. Tenemos que mejorar la defensa (en estos partidos), recibimos muchos puntos cuando no controlamos el ataque de los rivales. Si tu virtud, que es la defensa, no la sacas, juegas con fuego", apuntó.

El técnico dijo que empezaron bien pero que a los cinco minutos ya bajaron su rendimiento. "No hemos sido nosotros, no era la defensa que acostumbramos a hacer. El tercer cuarto ha empezado con dos triples lejanos suyos y ha sido un poco la continuación y al final hemos tenido que hacer un 29-12 para llevarnos el partido", destacó.

Mumbrú admitió que tras cuatro derrotas seguidas debían "ganar" pero dijo que aunque podían pensar que habían competido en varios de esos partidos hasta el último minuto señaló que encadenar tropiezos te merma psicológicamente. EFE

nhp/jl