Moreno pide mandar un "mensaje alto y claro al desgobierno" de Sánchez con una victoria amplia del PP

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Xunta, presidente del PPdeG y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante un acto del Partido Popular, en Palexco, a 14 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). Durante el encuentro, han participado once presidentes autonómicos del partido para apoyar a Alfonso Rueda a la Presidencia de la Xunta por el PPdeG, cargo que se decidirá en las elecciones gallegas el próximo 18 de febrero.

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este domingo que las elecciones en Galicia del próximo 18 de febrero deben servir para mandar un "mensaje alto y claro al desgobierno" de Pedro Sánchez en España, con una victoria amplia del Partido Popular, algo de lo que se ha mostrado convencido. Ha considerado que en estos comicios están en juego tanto el futuro de los gallegos como del resto de españoles. Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención, en La Coruña, en un mesa redonda junto a los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia), en el marco del acto 'Construir España desde las Comunidades Autónomas', organizado por el PP de Galicia. Todos han asistido en apoyo a Alfonso Rueda como candidato a la reelección como presidente gallego. Tras indicar que Galicia siempre ha sido un referente para el PP de toda España, dando líderes como Manuel Fraga, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, y "columna vertebral" del país, Moreno ha indicado que en las elecciones del 18 de febrero, los gallegos se juegan su sanidad, sus servicios sociales y un modelo de convivencia y de desarrollo económico que ha funcionado bien bajo los gobiernos autonómicos del Partido Popular. No obstante, ha considerado que estos comicios regionales también son importantes para el resto de españoles porque deben servir para "levantar la voz" frente a las "toneladas de mentiras" que están saliendo del Gobierno de Pedro Sánchez y a la "humillación permanente" a los ciudadanos de este país que se está produciendo en las Cortes Generales por los acuerdos con los independentistas. A su juicio, en las Cortes Generales "no se humilla" al Gobierno central o a Pedro Sánchez, sino que se "humilla" al conjunto de los españoles con cada "cesión vergonzosa" que se hace a los socios del PSOE. Moreno ha indicado que hay que levantar la voz también "frente a los muros", porque no se puede hacer política desde "los muros" como pretende Sánchez: "Un pueblo avanza mucho más rápido y llega mucho más lejos cuando tienes líderes capaces de unir desde la diferencia". Por toda esta situación, Moreno ha indicado que todos los españoles miran con "ilusión" y "esperanza" el resultado de las elecciones gallegas. El líder andaluz se ha mostrado convencido de que el PP ganará "bien" y con una mayoría suficiente las elecciones del 18 de febrero, por "Galicia y por España", y ha alabado a Rueda como un candidato "formado, preparado, con trayectoria, equilibrado y con sentido institucional". Ha apuntado que hasta lo ve "guapo, radiante y atractivo". Seguro del triunfo de Rueda, Moreno también ha augurado que "en un corto periodo de tiempo" habrá un presidente gallego al frente del Gobierno de España, en referencia a Núñez Feijóo. Juanma Moreno ha señalado que tanto Galicia como Andalucía son ejemplos de como el PP saber gestionar. Ha recordado sus triunfos electorales en las elecciones autonómicas de 2022 y en las municipales de 2023, de tal manera que el PP andaluz es hoy el partido "referencia" en Andalucía, con una mayoría absoluta en el Parlamento autonómico y con un amplio poder territorial en las provincias. En todo distendido, ha señalado que en su gabinete hay una persona "que está exclusivamente para ver qué hace Galicia" y copiar todo "lo bueno" que sale de esta comunidad.