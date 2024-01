Matute reivindica un cambio político liderado por EH Bildu, una izquierda "útil" que "no crea nuevos problemas"

15/11/2023 El diputado de EH Bildu, Oskar Matute (c), durante la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Salón de Plenos del Congreso acoge hoy y mañana, 16 de noviembre, el debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE tiene el apoyo de 179 diputados de los 350 del Congreso. Está previsto que votarán a favor de que el líder socialista sea presidente del Gobierno tras exponer su programa PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria frente a los 171 en contra de PP, Vox y UPN. El acto se celebra en un momento de tensión por las concentraciones en la sede del PSOE en Ferraz y protestas en contra de la ley de amnistía registrada por los socialistas que beneficia a los implicados del 'procés'. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha reivindicado este domingo el "cambio político y de gobernanza" que está dispuesta a liderar la formación soberanista, a la que ha definido como una "izquierda "útil", que "suma y no resta" y "no crea nuevos problemas". En declaraciones a los medios informativos en Barakaldo (Vizcaya), Matute ha recordado que esta semana se ha podido comprobar "cómo la política puede condicionar la vida de la gente". También ha destacado que "dirigir las políticas públicas en una dirección o en otra", tiene consecuencias en el día a día de las personas". Según ha manifestado, EH Bildu reivindica "la izquierda transformadora, a la par que útil, la que soluciona los problemas reales de la gente y no le crea nuevos problemas". "Esa es la verdadera política, una izquierda que suma y no resta", ha añadido. El diputado vasco se ha mostrado convencido de que en EH Bildu "se están generando las condiciones para un cambio político" y ha llamado a "aprovechar estas oportunidades". CAMBIO DE CICLO, CAMBIO POLÍTICO Oskar Matute ha afirmado que "el cambio de ciclo está trayendo consigo la necesidad de un cambio político y de gobernanza que no siga en esta tendencia decadente" en la se está instalado. "Euskal Herria Bildu está preparado y dispuesto a liderarlo", ha concluido. Matute ha realizado estas declaraciones días después de que el Pleno del Congreso votara los tres primeros decretos leyes del Gobierno de coalición, que logró aprobar dos, pero no logró sacar adelante el relativo a la reforma del subsidio de desempleo, presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, debido a la oposición de Podemos.