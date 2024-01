Mañueco destaca el proyecto "firme, estable y de ilusión" de Rueda como la mejor opción para Galicia

14/01/2024 El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en un acto del partido en A Coruña con otros líderes autonómicos ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el proyecto "firme, estable y de ilusión" del presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, como la mejor opción para que Galicia mantenga su estabilidad política ante la "incertidumbre, confusión y el ruido". El también presidente de la Junta ha intervenido este domingo en el acto organizado por el Partido Popular en A Coruña junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebrada en el Auditorio Gaviota de La Coruña, en Galicia. En este marco, Mañueco ha remarcado que en estas elecciones gallegas del 18F tanto Galicia como España se "juegan mucho", si bien ha asegurado que estos comicios van de las personas, de los jóvenes, mayores y trabajadores de dicha Comunidad. Por esta razón, el líder 'popular' castellanoleonés ha hecho énfasis en que es "fundamental" en esto tener un gobierno en Galicia en los próximos años que continúe haciendo las cosas como se están haciendo. Para Mañueco, es "necesario" contar en Galicia con un gobierno "fuerte y que tenga estabilidad para gobernar con eficacia y mejorar la calidad de vida de las personas los gallegos, como en Castilla y León". LÍDER "CONFIABLE" Del mismo modo, el presidente de PP castellanoleonés ha destacado la "tradicional hermandad" entre ambas comunidades, al tiempo que ha resaltado que ha trabajado "codo con codo" con Alfonso Rueda en proyectos como el Corredor Atlántico en la vertiente del noroeste. Mañueco ha enfatizado que en el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección ve un "tío confiable" y ha ensalzado las "ideas claras" que ha expresado Rueda en sus intervenciones, que salen desde la "sinceridad del corazón y ejerce liderazgo con su palabra". "Cuando he tenido la oportunidad de trabajar codo con codo con el me he dado cuenta de que es una persona que sabe gestionar con eficacia, que defiende los intereses de los gallegos y también sabe defender los intereses de todos los españoles y eso es muy importante", ha apostillado el líder 'popular' castellanoleonés. ESTABILIDAD POLÍTICA Durante su intervención en el panel 'Centrados en la gestión. El valor de la experiencia', Alfonso Fernández Mañueco ha remarcado que Castilla y León "quiere estabilidad" para Galicia, porque es con ella con la que se puede configurar un gobierno "fuerte, eficaz y útil". "Eso es lo que tenéis aquí y eso es lo que necesita Galicia en la próxima legislatura", ha sentenciado el presidente de la Junta, quien también ha ensalzado la "actual estabilidad política que tiene la Comunidad gallega sólo la puede ofrecer Alfonso Rueda". Sobre la gestión de Rueda, Mañueco ha destacado la "tranquilidad que ofrece su gobierno a las familias, así como la seguridad que brinda a los empresarios y a los trabajadores". Para Alfonso Fernández Mañueco, el Partido Popular "es quien mejor representa a Galicia", en tanto en cuanto quien más se parece a la Comunidad gallega son los 'populares' y eso es "muy importante poder conservarlo en estas elecciones". El presidente del PP de Castilla y León ha defendido que cuando ve a Alfonso Rueda se puede comprobar que Galicia "está presente", porque cuenta con un presidente serio que defiende los intereses gallegos, que son "perfectamente compatibles con los de España".