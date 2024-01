Los senadores gastaron en un mes y medio más de 400.000 euros en viajes desde la constitución de las Cortes

12/12/2023 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Tras el Pleno del Congreso donde se ha realizado el primer debate de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE, Juan Espadas, líder del grupo socialista en el Senado, ha solicitado a la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, que reconsidere la petición que hizo la semana pasada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un informe sobre la proposición de ley de amnistía. La Mesa del Senado, con mayoría 'popular', acordó la semana pasada acceder a la petición de Vox para solicitar al CGPJ y al Consejo Fiscal que redacten un informe sobre la ley de amnistía registrada en el Congreso. Esta ley de amnistía no cuenta con informes preceptivos al tratarse de una proposición de ley registrada en el Congreso, aunque desde el PP buscaban que los órganos como el CGPJ se pronunciaran sobre la constitucionalidad de esta norma. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ascendió a 406.225,60 euros desde mediados de agosto, cuando se constituyeron las Cortes, hasta finales del mes de septiembre. En este plazo, la actividad de la Cámara estuvo apenas limitada a reuniones de Mesa y Portavoces. El Senado desglosa estos datos por trimestes y recientemente ha dado a conocer el gasto por viajes en el tercer trimestre del año 2023. Sin embargo, la Cámara Alta no tuvo actividad en el mes de julio al estar disuelta y no fue hasta el 17 de agosto cuando se volvió a constituir. Desde ese día, volvió la actividad al Senado, aunque en el mes de septiembre se limitó a reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces, ya que no se había conformado aún el Gobierno. En concreto, durante el tercer trimestre de 2023, el total reflejado es de 336.136,57 euros, divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, aunque la facturación total de este período, es decir, lo que realmente le cuesta al Senado, es de 406.225,60 euros, puesto que aquí también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización. La Cámara Alta corre con los gastos de los viajes de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco) para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado. Asimismo, el Senado entrega a los parlamentarios una 'Tarjeta-Taxi' con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, y, en caso del uso del propio automóvil, se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.