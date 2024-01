14/01/2024 Líderes autonómicos del PP acusan a Sánchez de "crear muros" en España con sus acuerdos con Junts. Presidentes y presidentas autonómicas del PP, así como los máximos responsables de esta formación en las comunidades donde no gobierna -- País Vasco, Asturias y Castilla-La Mancha-- han criticado los acuerdos del Gobierno con los independentistas y las cesiones a Junts porque, a su juicio, supone "crear muros" en España y hacer que el país tenga "ciudadanos de primera y de segunda". POLITICA M DYLAN

Presidentes y presidentas autonómicas del PP, así como los máximos responsables de esta formación en las comunidades donde no gobierna -- País Vasco, Asturias y Castilla-La Mancha-- han criticado los acuerdos del Gobierno con los independentistas y las cesiones a Junts porque, a su juicio, supone "crear muros" en España y hacer que el país tenga "ciudadanos de primera y de segunda". Ha sido ante más de mil personas en el acto 'Construir España desde las Comunidades Autónomas', promovido por los populares gallegos como antesala de la campaña electoral de los comicios autonómicos y para arropar al presidente del PPdeG, titular del Ejecutivo gallego y candidato a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra un gobierno que, a su juicio, está llevando a España en el ámbito económico por el "camino" de Argentina, en alusión a las políticas anteriores en este país y su situación actual. De "atentado contra el empleo" ha calificado la gestión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "No tienen límites para pactar lo que sea", ha apostillado sobre los acuerdos con independentistas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aludido a las "cesiones vergonzosas" en el Congreso de los Diputados. "No se puede hacer política desde los muros", ha añadido el dirigente andaluz, quien ha calificado de "desgobierno" la gestión del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. A su vez, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido una "visión autonómica integradora en el proyecto nacional que se llama España". Mientras, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha erigido a las comunidades que gobiernan como "la contención de la izquierda más sectaria y más manipuladora". "UN MURO QUE DIVIDE ESPAÑA" Todos ellos intervinieron en un formato de mesa redonda a la que siguió otra con presencia de otros líderes. En ella, María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha rechazado la "España inventada por el sanchismo" y que, a su juicio, ha creado "un muro que divide a España en dos". Mientras, ha calificado al PP como el partido "de la gente" que "defiende un modelo justo y solidario". Por su parte, Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, se ha remitido a lo sucedido en el Senado con la aprobación de los decretos promovidos por el Gobierno para argumentar que se ha constatado que hay "un gobierno de Sánchez que se deja chantajear y estamos quienes pagamos el chantaje". El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido que "desde la diversidad se construye la unidad de España", en línea con lo expuesto por la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, quien ha aludido al "ataque constante a la autonomía" por parte del PSOE, en referencia a los acuerdos con independentistas. Esto, ha añadido, ha provocado que haya en España "ciudadanos de primera y de segunda". Antes han intervenido, los máximos responsables del PP en Asturias, Álvaro Queipo; en el País Vasco, Javier de Andrés, y Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quienes han reivindicado la gestión de Rueda al frente del Ejecutivo gallego, con un gobierno "sensato", y con críticas también a los acuerdos del Gobierno central con independentistas. "Contentar a unos pocos a costa de todos", ha sentenciado el primero.