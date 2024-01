Gobierno vasco confirma que los pélets no han llegado a Euskadi, que está preparada para actuar "a la mínima"

01/01/1980 El barco 'Rokillo' participa en la recogida de pellets, en la Cofradía de Pescadores de Santurce-Puerto de Santurce, a 12 de enero de 2024, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España). Los barcos 'Hiru Anaiak' y 'Rokillo' son parte del operativo ITSASERTZA que el Gobierno Vasco ha diseñado para afrontar la crisis que puede provocar la llegada de pellets a la costa vasca, tras el accidente del buque Toconao. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha reiterado que los pélets hallados en algunas playas vascas estos últimos días no corresponden a los caídos al mar desde el buque Toconao en Portugal, que han llegado a Galicia, Asturias y Cantabria, aunque ha afirmado que Euskadi está preparada para actuar "a la mínima" . En una entrevista con la Cadena SER, recogida por Europa Press, Tapia ha asegurado que la "proliferación de microplásticos" y de "plásticos más grandes" en las playas "es habitual, por desgracia". Por ello, a lo largo de la semana, los expertos de AZTI y han analizado y comparado los hallazgos con las bolitas "provenientes del vertido en la costa de Portugal que han llegado a Galicia". A fecha de hoy, según los análisis realizados, "se puede afirmar que lo que tenemos en nuestras playas, no procede del vertido en Galicia". "Eso no significa que no tengamos que ser muy conscientes del riesgo que conllevan estos plásticos y que la contaminación en el mar llega a nuestras costas y a nuestras playas", ha añadido. La consejera ha señalado que, en estos momentos, se está realizando el análisis de toxicidad de las muestras. "Nos ha llegado un informe proveniente de Galicia y lo que estamos haciendo es comprobar, también en nuestros centros tecnológicos, ese nivel de toxicidad", ha dicho. No obstante, ha apuntado que, "para que el nivel de toxicidad sea grande" o repercuta en los peces, "la ingesta tiene que ser masiva". "No prevemos que eso vaya a ocurrir y, también es cierto que ese vertido proveniente de Portugal y Galicia, se encuentra sobre todo en la superficie marina. Es muy difícil que un pez llegue a esa zona y haga una ingesta masiva de ese plástico", ha argumentado. Por ello, ha transmitido un "mensaje de tranquilidad" respecto al pescado que se consume en la actualidad y que se va a comer en el futuro. "Nuestros mares están llenos de plástico. Llevamos tiempo alertando de esa situación, llevamos tiempo tomando acciones en el sentido de ir retirándolos tanto del mar como de nuestras costas, y creo que es un buen momento para que seamos conscientes de nuestras tareas", ha manifestado. La consejera ha insistido en que Euskadi está preparada para abordar la limpieza de sus costas y playas, "porque AZTI había desarrollado un proyecto de investigación con una red muy especial, no ahora, sino a lo largo de la pandemia, que podríamos utilizar en este caso". "Eso es lo que ha hecho el Gobierno vasco, poner en marcha todas las capacidades que tiene para, en el caso de que ese vertido llegue a Euskadi, estemos preparados enseguida, a la mínima, para poder actuar". CONSEJO ASESOR En la reunión, este próximo lunes, del Consejo Asesor del Plan de Emergencias "Itsasertza", que coordina la actuación interinstitucional frente a la hipotética aparición de pélets plásticos en la costa vasca, AZTI, que "está comprobando cómo se puede estar moviendo esa marea de plástico hacia la costa vasca, si es así o no", dará cuenta de su tarea. Además, el barco de inspección pesquera movilizado, que "está realizando muestreos, y los últimos que ha llevado, que son perpendiculares a la costa, a seis, a cuatro y a dos millas desde Muskiz" y no ha encontrado pélet, comunicará la situación. "Lo que hacemos es monitorizar en todo momento qué es lo que está ocurriendo. Insisto, estar preparadas todas las administraciones y yo creo que, de una forma muy coordinada desde todos los municipios, Diputaciones, Gobierno vasco, y la Delegación del Gobierno, para actuar a la mínima", ha dicho. Según Arantxa Tapia, se aprendió "mucho" del caso del 'Prestige' y, en este caso, es preciso "estar preparados y con una con una alerta y con una situación de vigilancia permanente".