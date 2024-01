Gamarra critica que Sánchez convierta la política en un "mercadeo absoluto": "No es una manera de gobernar el país"

15/11/2023 La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa posterior al discurso de investidura del presidente del Gobierno en funciones, en el Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Salón de Plenos del Congreso acoge hoy el acto de investidura del presidente del Gobierno en funciones. Sánchez tiene el apoyo de 179 diputados de los 350 del Congreso. Votarán a favor de que el líder socialista sea presidente PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC, frente a los 171 en contra de PP, Vox y UPN. Este acto se celebra en un momento de tensión por las concentraciones en la sede del PSOE en Ferraz y otros puntos en protesta por la ley de amnistía que beneficia a los implicados en el 'procés'. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el Gobierno "agónico" de Pedro Sánchez convierta el día a día de la política en un "mercadeo absoluto", después de que haya pactado con Junts la política de inmigración de Cataluña. "Esto no es una manera de gobernar el país", ha asegurado este domingo en una entrevista en 'El Correo', recogida por Europa Press, en la que ha analizado la actualidad política. Gamarra ha achacado a Sánchez que por su ambición se deja "extorsionar constantemente" para permanecer en el poder. "Por conseguir una investidura ha dejado a España en un desgobierno", ha indicado. La secretaria popular ha defendido que los pactos que logra el PP con otras formaciones están sujetos a unos principios. "Sánchez es el único político que hay en España capaz de cruzar todas las líneas porque él no tiene ninguna. Todos los acuerdos del Partido Popular con otras formaciones están sujetos a unos principios que el PP nunca traspasa y dan estabilidad allí donde gobierna", ha explicado. Asimismo, defiende que haya responsabilidades penales si se cometen delitos a través de una formación política. "El PP promueve la protección del orden constitucional ante la desprotección a la que lo está sometiendo Sánchez", ha expuesto. Por otro lado, Gamarra ha aludido a la política vasca y ha acusado al PNV de apoyar "políticas comunistas y socialistas" que "lastran la competitividad" de Euskadi, así como de haberse convertido en "una muleta de Pedro Sánchez". "El PNV no ha hecho ni está haciendo un buen negocio apoyando a Sánchez con unas políticas de izquierdas, comunistas y socialistas, que lo que están haciendo es lastrar la competitividad y las posibilidades de crecimiento de una comunidad como es Euskadi, con unas grandes posibilidades de crecimiento", añade.