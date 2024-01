Gamarra acusa al PNV de apoyar "políticas comunistas y socialistas" que "lastran la competitividad" de Euskadi

28/12/2023 La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, posa tras una entrevista para Europa Press, en la sede del PP, a 28 de diciembre de 2023, en Madrid (España). María Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo?, más conocida como Cuca Gamarra, es una abogada y política española del Partido Popular. Desde agosto de 2020 a noviembre de 2023 fue portavoz de dicho grupo político en el Congreso de los Diputados.? Desde abril de 2022 es además la secretaria general del partido, cargo que ostenta en la actualidad. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al PNV de apoyar "políticas comunistas y socialistas" que "lastran la competitividad" de Euskadi, así como de haberse convertido en "una muleta de Pedro Sánchez". En una entrevista a El Correo, recogida por Europa Press, Gamarra analiza la actualidad política y defiende que el PP es, por contra, la única garantía del "constitucionalismo" en Euskadi. Tras asegurar que el PNV se ha convertido "en una muleta de Pedro Sánchez", censura que la formación jeltzale "ha dejado de defender una serie de políticas para convertirse en un socio más que ni siquiera tiene capacidad de influir en el Gobierno de España". "El PNV no ha hecho ni está haciendo un buen negocio apoyando a Sánchez con unas políticas de izquierdas, comunistas y socialistas, que lo que están haciendo es lastrar la competitividad y las posibilidades de crecimiento de una comunidad como es Euskadi, con unas grandes posibilidades de crecimiento", añade. Cuestionada por las relaciones del PP con Sabin Extea, indica que "no es que estén en 'stand by', es que somos un proyecto que se va a presentar a las próximas elecciones vascas". "Somos la única posibilidad de que en el País Vasco se puedan impulsar las políticas de centroderecha, porque el PNV se ha puesto al servicio de la izquierda y del comunismo", insiste. Asimismo, defiende que el PP vasco es un partido que tiene "su lógica independencia" dentro del proyecto político popular. "Es un partido que sabe gestionar bien una comunidad autónoma y somos la única garantía del constitucionalismo en Euskadi de la defensa de la dignidad y la moral en política", añade. "Ahí está Bildu, y tanto el PNV como los socialistas hoy son socios de Bildu y no tienen inconveniente en que en Pamplona esté gobernando con una moción de censura que ambos apoyaron. Esas líneas de lo que tiene que ser lo correcto solo lo representa el PP", asegura. "ÚTIL Y DECISIVO" Por otro lado, afirma que el PP lo que quiere es ser útil y decisivo en la ejecución de una buena política de centroderecha. "Solo el PP, siendo influyente, puede hacer que salgan adelante. En Álava se han bajado los impuestos por la capacidad que tiene el PP en la Diputación. Lo que les decimos a los vascos es que nos presentamos para ser influyentes", apostilla. Por último, y en relación a la figura del lehendakari, Gamarra dice que "su gestión no ha sido buena" y ahí "pueden incluirse las listas de espera en materia sanitaria, los resultados en temas educativos o los datos económicos". "Se ha ganado el suspenso", ha concluido.