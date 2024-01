El TC examina el martes el recurso de Obra Cultural Balear contra la supresión del requisito del catalán en la sanidad

29/11/2019 Fachada y entrada al edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid a 29 de noviembre de 2019. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El pleno del Tribunal Constitucional realizará este martes el primer examen al recurso de la Obra Cultural Balear (OCB) contra la supresión del requisito del catalán en la sanidad de las Islas. El órgano decidirá si admite a trámite el recurso pero no decidirá sobre su fondo. La iniciativa fue formalizada por diputados del PSOE y Sumar del Congreso. La OCB sostiene que el decreto del Govern del PP que suprime el catalán como requisito --volviendo a considerarlo un mérito-- "vulnera el principio de igualdad, volcado en la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatuto de Autonomía". También creen que "atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente". A su vez, consideran que se hace un "uso fraudulento" de la figura del decreto ley, alegando que "no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad". La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Iba incluida dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la Comunidad, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno entrante. Con esto, el catalán vuelve a considerarse un mérito, revocando los cambios normativos que introdujo el Ejecutivo de Francina Armengol. A finales de septiembre el Parlament validó el decreto que recogía esta medida con los votos en contra de PSIB, MÉS y Unidas Podemos.