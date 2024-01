BNG y Anova escenifican el reencuentro del nacionalismo "que demandaba la sociedad" en torno a Pontón

01/01/1980 La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, y el que fuera dirigente histórico del BNG, Xosé Manuel Beiras, tras firmar el acuerdo de colaboración con Anova, en el Hotel NH Collection, a 14 de enero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El motivo de la comparecencia ha sido informar de un acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones de cara a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press

La portavoz nacional y candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, y el coordinador nacional de Anova, Mariño Noriega, han escenificado este domingo el reencuentro del nacionalismo gallego con un acuerdo "que demandaba la sociedad" para concentrar el voto el próximo 18 de febrero en la papeleta de Pontón. El acto en el que ha sellado la reconciliación casi 14 años después de la Asamblea de Amio ha contado con la participación de buena parte de principales rostros de BNG y Anova, entre ellos, el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, abrazado por Pontón al final de la rueda de prensa que ofreció la líder frentista junto al exalcalde de Santiago y Teo. Pontón ha mostrado su satisfacción por la capacidad de diálogo de Anova y porque supiese interpretar cuál es "la principal necesidad política" de Galicia en esta cita con las urnas "trascendental" e "histórica" en la que, en palabras de la líder del BNG, el nacionalismo "tiene por primera vez" la posibilidad de presidir la Xunta. "Hoy escenificamos ese compromiso con un país que quiere ponerse en valor, defender sus potencialidades y apostar por el futuro", ha comunicado Noriega, que ha incidido en la importancia de "cicatrizar heridas" y "entender el momento" y lo que está "en juego en los próximos años. A su juicio, se trata de un "momento generacional" por el que se siente "corresponsabilizado" a reorientar la situación 12 años después de la Asamblea de Amio en la que la corriente encabezada por Beiras decidió abandonar el Bloque, salida que llevó a la fundación de Anova y las alianzas de estos con la izquierda estatal. Asimismo, Noriega ha trasladado su ilusión de "cambio" y por tener en las instituciones a una presidenta que las "dignifique" y las ponga "a servicio de la gente". "NO ES UN REPARTO DE PUESTOS NI DE PODER" Ambas formaciones han recalcado que esta reconciliación no es ni "un acuerdo de puestos ni de reparto del poder" si no que, tal como ha trasladado la portavoz del Bloque, se trata de "un acto de responsabilidad con el conjunto de la ciudadanía" que pretende "agitar" y "unir" el voto en torno al BNG. Igualmente, Pontón ha insistido en su agradecimiento a Anova por "poner por delante los intereses de Galicia" y "apoyar públicamente" su candidatura a la Presidencia de la Xunta. "Con este acuerdo tenemos más fuerzas para ganar", ha manifestado. Martiño Noriega ha trasladado su disposición a participar en la campaña, "pero siempre entendiendo que es del BNG", quien tiene la "responsabilidad y posibilidad" para liderar el cambio. "LAS VOLUNTADES HAY QUE TESTARLAS" Noriega y Pontón han concretado que se trata de un acuerdo para el 18-F, pero que este no es "inocente", sino que "está substanciado en un debate y convencimiento". Se trata de una declaración de voluntades, que según el coordinador nacional de Anova, habrá que "testar con el filtro del tiempo". Además, Noriega ha considerado que este "es un paso importante" de un proceso de diálogo que se instaló de "forma discreta" en el último año y del que esperan que la ciudadanía "tome consciencia y posición". Entorno a esta clave de colaboración, Pontón ha mostrado su disposición a "reforzar el espacio de las fuerzas políticas propias" con el fin de derrotar las "nefastas políticas del Partido Popular".