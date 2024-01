Azcón equipara la "dignidad" de gallegos y aragoneses para no dejarse "humillar" por las políticas de Sánchez

14/01/2024 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el acto 'Construir España desde las Comunidades Autónomas', celebrado en La Coruña. POLITICA PP-ARAGÓN

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha referido a la "dignidad" de los gallegos, "algo en común con los aragoneses", para no dejarse "humillar" por las políticas del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que buscan romper la igualdad. Ha participado este domingo en el acto 'Construir España desde las Comunidades Autónomas', celebrado en La Coruña, interviniendo en la mesa redonda 'Recuperar la estabilidad que España necesita', junto a los presidentes de Islas Baleares, Marga Prohens; Extremadura, María Guardiola; y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Azcón ha expresado que el trabajo más importante de los 'populares' en España, en la actualidad, es "ganar las elecciones en Galicia". "Hay que decirlo alto y claro: Yo soy fan de Alfonso Rueda y del trabajo de su equipo en la Xunta". El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que mientras preparaba su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón de cara a las elecciones del 28 de mayo, hace algo más de un año, Galicia fue una de las comunidades en las que fijarse como "ejemplo" gestión en distintas áreas. Ha citado las políticas de despoblación, una problemática "que nos une a los dos territorios"; o sus cuatro mayorías absolutas, "que solo se explican por el hecho de que Galicia es referente de buenas políticas en España y aquí las cosas se hacen bien". También ha elogiado los buenos resultados de Galicia en el Informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), especialmente cuando se habla de competencias tecnológicas o equidad en la educación, "es la número uno". SANIDAD Y FISCALIDAD Por otro lado, ha subrayado la inversión en Sanidad en la comunidad gallega, que ronda los 5.000 millones; así como una cuestión que ha considerado "extraordinariamente importante", que es comprender que "la economía tiene que funcionar para que haya servicios públicos de calidad" y en Galicia, ha afirmado, "la economía funciona". Jorge Azcón ha señalado que Galicia fue la primera comunidad autónoma en recuperar el PIB tras la pandemia y posee una de las fiscalidades "más atractivas" del país, poca deuda, los impuestos más bajos y paga a los proveedores con mayor celeridad que ningún otro territorio. En Galicia, ha apuntado", "han entendido perfectamente que crear riqueza y generar empleo es imprescindible para prestar servicios públicos de calidad", por eso, "hay una relación directa entre las buenas políticas que se prestan aquí y que los gallegos hayan confiado en el Partido Popular durante cuatro legislaturas consecutivas con mayoría absoluta". Así, ha emplazado al presidente de la Xunta y candidato del PP de Galicia a la reelección, Alfonso Rueda, a "ir a por la quinta". Durante la campaña, le ha aconsejado, "tenéis que contar algo muy importante, la verdad, porque el dato mata al relato". Por el contrarario, ha asegurado que el Partido Socialista de Galicia "no podrá hacerlo, "porque es de Sánchez", y es "imposible" que cuente la verdad. DEFENSA DE LA TIERRA "Los presidentes del Partido Popular en todas las comunidades autónomas tenemos una misión muy importante, defender a nuestra tierra", ha manifestado Azcón. Sin embargo, la de Alfonso Rueda es "extraordinariamente importante", porque "solo defendiendo Galicia defendemos España". En el ámbito de la política nacional, ha criticado a quienes ejercen "chantaje" --las formaciones independentistas-- y ha apuntado que hay "quien se deja chantajear", en alusión al Gobierno de España, y quienes "pagamos el chantaje, los españoles". Por ello, ha continuado, es fundamental que a Galicia, que es "el corazón de del Partido Popular y una parte fundamental de España, le vaya y le siga yendo bien con Alfonso Rueda". En eso, ha aducido, "nos parecemos mucho los gallegos y los aragoneses", apelando a la "dignidad" de ambos para no dejarse "humillar por las políticas que desde el Gobierno de España se ejercen para romper la igualdad de todos los españoles". Por último, ha pedido que en las elecciones del próximo 18 de febrero, "Galicia no se pare y siga teniendo a Alfonso Rueda como presidente de la Xunta".