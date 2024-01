Aragonès reclama una ley de amnistía muy sólida porque sus detractores la "intentarán boicotear"

21/12/2023 El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, comparece tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palau de la Generalitat, a 21 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Este es el primer encuentro entre ambos, después de que sus formaciones, PSOE y ERC, alcanzaran un acuerdo para la investidura del líder socialista. Durante la reunión, han tratado el desarrollo de los asuntos recogidos en el pacto firmado entre ambos partidos, como la Ley de Amnistía que beneficiará a los implicados en el 'procés', el traspaso de Rodalies y la financiación de Cataluña. La reunión, además, se produce días después de que Sánchez confirmase que mantendrá varias reuniones con el líder de ERC, y con el expresidente catalán y dirigente de Junts. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido de que la amnistía "debe ser una ley lo más sólida posible" porque augura que los enemigos de la norma querrán boicotearla. En una entrevista de 'La Vanguardia' este domingo recogida por Europa Press, ha avisado de que "estos enemigos son muy poderosos a nivel de España e intentarán boicotear la aplicación de la ley en su espíritu y en su forma". En cuanto a si ERC debería cambiar de estrategia y presionar más al Gobierno como hace Junts, ha contestado que "el gobierno del Estado tendrá que reflexionar de cuáles son las dinámicas que favorece y cuáles no". "Tenemos un planteamiento estratégico muy claro que no se basa ni en tácticas ni en correrías del último momento", sino en una negociación que desemboque en un referéndum, y que por eso tiene tres objetivos para 2024: una financiación singular, culminar el traspaso de Rodalies y un compromiso de Cataluña y del Estado con el catalán. NO MEZCLAR INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA Sobre el hecho de que Junts haya establecido acuerdos por su cuenta esta semana con el Gobierno, ha respondido que aún deben concretarse, más allá de titulares informativos: "De momento lo que conocemos, todo es muy genérico y no hay detalles". Respecto al pacto de Junts sobre inmigración, ha avisado de que mezclarla con la seguridad "hace un mal favor" a Cataluña y se aleja de la tradición del catalanismo integrador, incluida la de la antigua CDC. PRESUPUESTOS También se ha referido a los PGE 2024, para avisar de que ERC "no ha firmado ningún cheque en blanco", aunque la voluntad sea de que tanto Estado como Generalitat aprueben sus respectivas cuentas. En cuanto a los Presupuestos catalanes 2024, ha hecho "un llamamiento no sólo al PSC sino también a los Comuns, Junts y con la CUP" para que sean responsables y puedan aprobarse. ASPIRA A SER CANDIDATO Aragonès ha dicho que tiene "toda la energía, toda la fuerza para seguir" y ser candidato en las elecciones catalanas para culminar los proyectos, aunque ha recordado que ERC decide sus candidatos. Ha reiterado su voluntad de agotar la legislatura, de manera que las elecciones se hagan en febrero de 2025. SEQUÍA El presidente ha respondido las críticas a la gestión de la sequía, constatando que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) la han ido gestionando desde hace años PSC, CiU, Junts, ICV, los Comuns y, desde hace dos años, ERC. Y ha rechazado la interconexión de las aguas del Ebro con la ATLL, porque cree que no tiene sentido y "va en contra de los criterios de la UE". Además, ha destacado que Cataluña está construyendo infraestructuras para que sus cuencas internas se desarrollen sin recurrir al agua del Ebro, y ha añadido: "Por mucho que vayamos rápido en hacer la interconexión, no serviría para la sequía actual". MÓVILES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA Al hablar de educación, ha dicho que en breve habrá "una restricción del uso de móviles" en Primaria y una regulación muy restrictiva en Secundaria: así, se podrán usar en actividades docentes que lo requieran, pero no en el resto de tiempo en el aula, ni en el patio. Sobre los malos resultados del informe Pisa pese a las inversiones en educación, ha dicho que "los resultados se ven a medio y largo plazo", y que los resultados que se acaban de publicar probablemente sean consecuencia de decisiones de hace años.