Vidal (comuns) avisa de un posible pacto ERC-PSC-Junts para los Presupuestos: "Me da mucho miedo"

08/01/2024 La diputada de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha avisado de un hipotético pacto del Govern de la Generalitat liderado por ERC con PSC y Junts para aprobar los Presupuestos catalanes para 2024: "Me da mucho miedo". En una entrevista de Europa Press, ha argumentado que el PSC "ha decidido abandonar la cordura" al apostar por proyectos caducados y negacionistas del cambio climático como el proyecto del hotel-casino Hard Rock en Salou (Tarragona) y el Cuarto Cinturón, según ella. Ha criticado que los socialistas quieran el Hard Rock, un proyecto que augura que tendría un consumo de agua "elevadísimo", en un momento en el que la Generalitat ya alerta de que Cataluña puede entrar en emergencia por sequía. También ha asegurado que este proyecto generará empleos precarios: "Hay aquella famosa cifra de los 200.000 empleos que nunca se cumple y que se acaba convirtiendo en 200 o 300", ha añadido. Asimismo, ha lamentado que el PSC también insista en el Cuarto Cinturón cuando hay la necesidad de "preservar los pequeños pulmones" como el Vallès, y ha asegurado que la inversión prevista para esta infraestructura debería dedicarse a la mejora del transporte público. Sobre Junts, ha afirmado que "tiene un modelo económico en el que los ricos no pagan" porque están en contra de un transporte más barato, de rebajas en el IVA y de una mayor fiscalidad para las grandes empresas, la banca y las energéticas. CUMPLIR LOS ACUERDOS En relación al grado de cumplimiento de los Presupuestos de 2023, que ERC logró aprobar tras pactar con comuns y PSC, ha dicho que "prácticamente no se ha cumplido nada". "No eran nuestros presupuestos y los votamos por responsabilidad; pero cuando miramos el grado de cumplimiento vemos que prácticamente no se ha cumplido nada", aunque ha dicho que aún ven margen para que se pueda dar este cumplimiento. RECURSOS PROPIOS Preguntada por si comparte la petición de la Generalitat al Gobierno para que Cataluña tenga una financiación singular, Vidal ha dicho que ve una "auténtica barbaridad" que el acuerdo de financiación catalán esté caducado desde 2014, y ha dicho que esta situación se repite en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Madrid. "Debemos hacer un esfuerzo en esta legislatura para avanzar en materia económica y de financiación. Todas las comunidades lo necesitan pero, específicamente Cataluña, sin duda", ha dicho. REFERÉNDUM Sobre el objetivo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de abrir una "nueva etapa" este 2024 para avanzar hacia un referéndum en Cataluña, Vidal ha explicado que ella aspira a que Cataluña pueda votar su futuro político de manera acordada con el Gobierno y el Parlament. También ha lamentado "las prisas" de Aragonès, que achaca a los resultados de ERC en las elecciones generales y en las municipales de 2023, que ha calificado de nefastos. AVANCE ELECTORAL EN CATALUÑA En relación a un hipotético avance electoral en Cataluña, ha asegurado que sería positivo porque los catalanes se merecen un Govern "que haga algo", y ha criticado la parálisis y falta de rumbo y de proyecto del Ejecutivo liderado por Aragonès, según ella. "Me pregunto hasta cuándo seguiremos en este agujero negro en el que se ha instalado la política catalana", ha concluido.