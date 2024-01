Un juzgado de Granada investiga si la supuesta estafa del falso Brad Pitt tuvo más víctimas

21/09/2020 Edificio judicial de la Caleta, en Granada, en imagen de archivo. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA AUTONOMÍAS

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada mantiene abiertas diligencias después de que una vecina de Granada denunciara el año pasado que había sido víctima de una supuesta estafa de unos 170.000 euros tras hacerle creer un grupo de timadores al parecer que mantenía una relación a través de Internet con el actor norteamericano Brad Pitt, y que era él quien le pedía el dinero. No se descarta que haya más personas estafadas en un caso en el que ya han sido detenidas dos personas, ya en libertad provisional, investigadas por su posible conexión con los hechos, y que en su momento se acogieron a su derecho a no declarar, según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, que han apuntado a la dificultad de una investigación en la que peritos informáticos y expertos en delitos cibernéticos se afanan por volcar todo el material disponible desde ordenadores y móviles intervenidos. Algunas de las diligencias para recabar la información sobre la metodología que podían seguir los supuestos timadores, al parecer con ramificaciones internacionales, han sido declaradas secretas, han apuntado las mismas fuentes. Los hechos se investigan como supuesta estafa agravada y la Policía Judicial sigue trabajando en el tema. A finales del pasado junio, aún con la denuncia pendiente de ser admitida a trámite, trascendió que la estafa habría tenido su origen en una comunicación electrónica que la mujer, de mediana edad, recibió a través de una red social para que se uniera a un falso club de fans de Brad Pitt, a través del cual luego le habrían ofrecido entrar en contacto con el actor. En este contexto, la víctima llegó a pensar que hablaba con el propio actor, que en un primer momento no habría hecho ninguna petición de dinero, sino que habría buscado "ganarse la confianza" de esta mujer y conseguir "una relación de amistad e incluso de pareja". Con los meses, habría empezado a hacer las demandas monetarias bajo distintos conceptos como un posible viaje a Granada o la participación en una película, con el supuesto perjuicio moral por el que también reclama la denunciante, que empezó a sospechar cuando vio que las promesas que le hacían no se cumplían.