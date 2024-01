Rueda apela a plantear una campaña que escape de la "crispación" y la "confrontación estéril que buscan algunos"

13/01/2024 (I-D) La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade y candidata del PPdeG por Ourense, Elena Rivo, el vicepresidente primero del Gobierno gallego, líder provincial de los populares coruñeses y candidato del PPdeG por A Coruña, Diego Calvo, el presidente de la Xunta, presidente del PPdeG y candidato del PPdeG por Pontevedra, Alfonso Rueda, la presidenta provincial del partido en Lugo y candidata del PPdeG por Lugo, Elena Candia, y la candidata número dos del PPdeG por Pontevedra, Patricia García, durante un acto del Partido Popular, en el Hotel Exe Peregrino, a 13 de enero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Durante el acto, el PPdeG ha presentado a sus cabezas de lista por las cuatro provincias para las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. El presidente de la Xunta y presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, encabeza la lista del PP por Pontevedra, y el vicepresidente primero del Gobierno gallego y líder provincial de los populares coruñeses, Diego Calvo, liderará la candidatura por la circunscripción de A Coruña. Para encabezar las listas de Lugo y Ourense se perfilan la presidenta provincial del partido, Elena Candia, y la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, respectivamente. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press

El presidente del PP y candidato a retener la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado a los suyos a plantear una campaña que escape de la "crispación" y de la "confrontación estéril que buscan algunos en los últimos días" para, de este modo, poner el foco en "tender puentes" y no en "levantar muros" como vía para lograr la confianza de los gallegos y que la formación "siga siendo el primer partido de Galicia" Lo ha dicho en la presentación de los cabezas de lista que lo acompañan en las candidaturas del PP para las elecciones autonómicas en un acto celebrado en la mañana de este sábado en un hotel de Santiago de Compostela. Flanqueado por los tres números uno en las provincias de A Coruña, Diego Calvo; Lugo, Elena Candia; y Ourense; Elena Rivo; y Patricia García, segunda en la lista que encabeza el propio presidente gallego; Rueda ha ensalzado las personas que lideran las candidaturas y que constituyen el "mascarón de proa" de un proyecto que "se identifica con la mayoría de los gallegos" y que, por ello, representa el "primer partido de Galicia". Con el objetivo de "seguir siéndolo", Rueda ha abogado por "defender" durante las cinco semanas que restan para la cita con las urnas "el valor de la palabra dada" para hacer algo que considera "fundamental": "adquirir un compromiso y cumplirlo porque no cambias de opinión". En el día antes del acto en el que este domingo los barones autonómicos lo arroparán en A Coruña, Alfonso Rueda ha indicado que pretenden enfocar la campaña "con honestidad" y "responsabilidad" ante "los militantes y los votantes", también con los que no apuesten por la papeleta del PP. "No entiendo la política como una confrontación estéril, como la que intentan algunos en los últimos días", ha aseverado Rueda en alusión velada a las reacciones en el ámbito político al vertido de pélets plásticos que afecta a la costa gallega y del cantábrico. El presidente autonómico ha subrayado que su partido "hará balance" sobre la gestión de la Xunta en los últimos años, algo que, dice, no quiere realizar la oposición, a la que ve en la estrategia de "hablar mal" de Galicia para tratar de rentabilizar la "crispación" en las urnas. "Quiero ser presidente pero no a cualquier precio. Desde la honestidad, el trabajo y la conciencia tranquila", ha incidido antes de apuntar que pide a sus candidatos y su partido que hagan "todo lo contrario a lo que algunos tiene pensado hacer y están haciendo". Según Rueda, la oposición "multipartita" pretende que en campaña "no se hable de proyectos" ni tampoco que "se haga balance" porque "para ellos todo es un desastre". Tampoco, dice, quieren que se hable "de equipos" porque "entre ellos hay muchos rencores" como quedó en evidencia con las "coaliciones que quedaron en nada" o las "muchas incompatibilidades" que aprecia en los partidos que aspiran a desbancar al PP de la Xunta. VALOR DE LOS "EQUIPOS" "Yo creo mucho en los equipos porque sin ellos poco o nada se peude hacer", ha sentenciado después de repasar la trayectoria de las personas elegidas para integrar los primeros puestos de las listas del PP para las elecciones de febrero. Del vicepresidente primero y máximo responsable del partido en A Coruña, Diego Calvo; Rueda ha destacado su "trabajo, dedicación y empeño" tanto en su labor en la Xunta como a nivel orgánico, que ha logrado que el PP coruñés sea "un partido potente con magníficos resultados" que espera mantener el 18F. De Elena Candia, vicepresidenta de la Cámara gallega y, como Calvo, referente del partido en Lugo, ha resaltado su "incasable" capacidad de trabajo y "resiliencia" que ve puesto a prueba en "situaciones difíciles" como haber ganado las elecciones en el Ayuntamiento lugués pero "quedarse por muy poco" sin lograr el objetivo de poder formar gobierno. A renglón seguido, Rueda ha elogida a la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, que encabeza la candidatura en Ourense, donde "encarna la renovación tranquila y ordenada" que, dice, el PP ha puesto en marcha en la provincia tras la salida de Manuel Baltar. Por último, el presidente se ha referido a la empresaria Patricia García, que lo acompaña como número dos en Pontevedra, en la que Rueda ha mostrado su orgullo de seguir encabezando la lista de su provincia. Según Rueda, García es "una emprendedora con todas las letras" que, aunque "no es la primera vez" que integra una candidatura del PP, "entra con fuerza" para aportar "lo mejor del empresariado potente de Vigo y de Pontevedra".