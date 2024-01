14/10/2020 PSOE y PP, dispuestos a llegar a más acuerdos en materia social tras pactar el nuevo artículo 49 de la Constitución. El PSOE y el PP se declaran abiertos a buscar nuevos acuerdos en materia social después del pacto que han alcanzado para la reforma del artículo 49 de la Constitución destinada a sustituir el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad', que se aprobará la próxima semana en el Congreso. POLITICA ONCE

El PSOE y el PP se declaran abiertos a buscar nuevos acuerdos en materia social después del pacto que han alcanzado para la reforma del artículo 49 de la Constitución destinada a sustituir el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad', que se aprobará la próxima semana en el Congreso. En ello han coincido el portavoz de Políticas de Discapacidad del PSOE, Emilio Sáez, y la vicesecretaria de Conciliación e Igualdad del PP, Aná Alos, en sendas entrevistas que han concedido al programa Parlamento de Radio Nacional y que ha recogido Europa Press. "A mí me encanta que hayamos sido los primeros en abrir la espita de esa capacidad de acuerdo", ha confesado el socialista Sáez, quien no ha descartado que ese consenso entre las dos formaciones mayoritarias se pueda repetir en otras materias. "Creo que sería bueno y conveniente que los dos grandes partidos de este país en algunas cuestiones se pongan de acuerdo", ha indicado. De su lado, Alós ha señalado que el PP seguirá poniendo sobre la mesa sus propuestas sociales con "espíritu de llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas para resolver los problemas de verdad de la gente". TEMOR A OTROS RETOQUES De hecho, la dirigente 'popular' ha resaltado que, "a pesar de que las dificultades políticas del momento" hacen que "llegar a acuerdos" sea "muy complicado", para el PP ha sido "una prioridad" hacer realidad la reforma del artículo 49 que ya se había pactado el pasado mes de junio pero que no se concretó por el adelanto de las elecciones generales. Por su parte, Sáez ha explicado que este cambio ha tardado tanto en llegar porque había formaciones que temían que otras aprovecharan que se iba a tocar la Constitución para plantear cambios de "mayor calado". "Pero era justo que, con carácter de urgencia, presentáramos esta reforma y, sobre todo, que lo hagamos los dos partidos mayoritarios de la Cámara. Al margen de las diferencias políticas, en esto no puede haber diferencias y creo que así lo estamos viendo todos los grupos", se ha congratulado el diputado socialista. DEJAR ATRÁS SUBNORMAL, INVÁLIDO Y MINUSVÁLIDO Ambos han coincido en subrayar que era "de justicia" que la Carta Magna dejara de utilizar un término ahora "peyorativo" para referirse a las personas con discapacidad. Saéz, que pertenece a este colectivo, ha recordado las distintas denominaciones históricamente se les ha dado en documentos oficiales. "En los años 70 'subnormal', en los años 80 'inválido', en los años 90 'minusválido', en los años 2000 'discapacitado'. Tuvimos que esperar hasta el año 2008, cuando España se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad para una utilizar una terminología que para nosotros es válida, que es personas con discapacidad. Personas como primera posición y con discapacidad como algo añadido", ha explicado. "Esta reforma se impulsa para respetar la dignidad de las personas con discapacidad y para cumplir también con los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos", ha resumido la diputada 'popular'.