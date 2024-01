Pontón defiende el "caudal de experiencia" en unas listas continuistas: "Lo que funciona no se cambia"

13/01/2024 La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, interviene tras el Consello Nacional que ha aprobado las listas para el 18 de febrero POLITICA AUTONOMÍAS BNG

El BNG ha celebrado este sábado la última reunión del Consello Nacional antes de las elecciones, en el que se han aprobado unas listas continuistas en las que repiten la práctica totalidad de diputados que acompañaron en la última legislatura a la líder nacionalista, Ana Pontón, que ha defendido que "lo que no funciona no se cambia". En su intervención tras la celebración del órgano de dirección de la formación frentista, Pontón ha subrayado que el Bloque cuenta con "las mejores candidaturas" para canalizar el voto del "cambio útil" y ofrecerle a Galicia "la victoria de un cambio necesario urgente y que es ahora". Unas candidaturas con las que, para la candidata a la Presidencia de la Xunta, el BNG "gana impulso con las nuevas incorporaciones" y, a su vez, apuestan por el "inmenso caudal de la experiencia". Según ha declarado Pontón en esta última reunión "lo que funciona no se cambia" y la experiencia "es un gran valor y un gran activo para liderar el próximo gobierno de Galicia". Además, ha afirmado que los candidatos son "personas preparadas y de todos los ámbitos", una candidatura "diversa, plural e integrada, como la población gallega". Por ello, Olalla Rodil, Noa Presas y Luís Bará renuevan como cabezas de cartel en Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente, mientras que en A Coruña será Mercedes Queixas será la número dos en la lista encabezada por la propia Pontón. Asimismo, la candidata a la presidencia ha incidido en que "este es el momento del BNG", el momento de la "fuerza útil del cambio en Galicia, la esperanza y la ilusión para todas las personas que quieren abrir un nuevo tiempo" y ha asegurado que se "dejarán la piel" para "ofrecer la victoria" del cambio el 18F. "BATALLITAS MADRILEÑAS" También ha recalcado que las elecciones "van de Galicia, no de las batallitas madrileñas" y que es la oportunidad para que los gallegos coloquen a la comunidad "en el lugar que le corresponde" en un gobierno liderado por el BNG tras 40 años en los que el país ha tenido seis presidentes "todos hombres y todos de fuerzas estatales, que no fueron capaces de darle a Galicia el lugar que le corresponde". Por ello, cree que "es el momento de apostar por algo diferente, por una mujer en la Presidencia y una fuerza libre de ataduras", para, de este modo, darle a Galicia un gobierno "sin ataduras ni servilismos a Madrid". En esta línea, ha hecho un llamamiento a "no perder votos del cambio" y lograr que confíen en el Bloque para "derrotar al Partido Popular" incluso aquellos que eligieron otras papeletas en las anteriores elecciones con la meta de que "Galicia pueda avanzar frente a los 14 años de retrocesos del PP". "ES EL MOMENTO DEL BNG Y EL PP LO SABE" La candidata nacionalista ha declarado que "ha llegado el momento del BNG y el PP lo sabe" y es por eso que "ha entrado directamente en pánico". "Sólo así se explica una gestión tan incompetente, llena de mentiras e irresponsable", ha añadido en alusión a la gestión de la Xunta sobre el vertido de pélets, en la que, a su juicio, han "replicado punto por punto el nefasto protocolo del Prestige". Así, le ha recomendado al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "no menosprecie la inteligencia de los gallegos intentando tapar con mentiras e insultos su nefasta gestión del desastre ambiental". Pontón ha concluido con la advertencia de que lo que "perjudica a la imagen de Galicia es un gobierno del Partido Popular sin rumbo, noqueado, superado por las circunstancias, incapaz de gestionar la crisis y que ha dejado solo al sector del mar y del marisqueo".