Pontón (BNG) y Noriega (Anova) sellan la reconciliación del nacionalismo con una llamada a concentrar el voto

14/09/2022 (I-D) Los que fueran dirigentes históricos del BNG Xosé Manuel Beiras; Encarna Otero; el que fuera diputado en el Parlamento de Galicia, Suarez Canal; y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se saludan a su llegada a la presentación de un documental del BNG, en el Teatro Principal, a 14 de septiembre de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El documental aborda la constitución del BNG y el 25 de septiembre de 1982. El próximo 25 de septiembre el partido celebra su 40º aniversario. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press

La portavoz nacional y candidata del Bloque Nacionalista Galego a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, y el cofundador y actual coordinador nacional de Anova-Irmandande Nacionalista, Martiño Noriega, firmarán este domingo un acuerdo entre ambas formaciones políticas que, a la postre, significa una declaración de intenciones para concentrar el voto en la figura de la actual máxima dirigente del Bloque. El documento tiene como objetivo poner de "relevancia" el papel del soberanismo en el momento político actual y supone el gesto definitivo de la reconcialición nacionalista tras la traumática ruptura de 2012. Entonces, el cofundador del BNG Xosé Manuel Beiras salió, junto a los 'irmandiños' entre los que se encontraba su 'hijo político' Martiño Noriega, para acabar lanzando un pacto a la izquierda federal. El éxito electoral de esta fórmula tras el 15M puso en jaque, al mismo tiempo, la formación que el propio Beiras había contribuido a levantar al inicio de la democracia y que llevó por primera vez a segunda fuerza política en Galicia a finales de los 90. Ese 'sorpasso' del BNG al PSOE solo tuvo su repetición en 2020 de la mano de Ana Pontón, que logró el récord de escaños (no de votos) del Bloque en las autonómicas y la situó en la legislatura que viene de terminar como la líder de la oposición, un papel que ha empleado para forjarse como "alternativa" al PPdeG de Alberto Núñez Feijóo y ahora de su sucesor, Alfonso Rueda. Si en la decisión 'colectiva' de 2012 tras la asamblea de Amio la postura de Beiras fue clave, toda vez que entonces intentó dar la batalla interna para hacer valer sus posturas frente a la históricamente fuerza hegemónica en el BNG, la UPG; doce años después también su opinión personal y la de su núcleo más fiel, como Martiño Noriega o el ex diputado Antón Sánchez han sido relevantes para que Anova rompiese definitivamente con la izquierda federal el pasado mes de diciembre cuando dijeron 'no' a la formación de Yolanda Díaz para las autonómicas. Sin embargo, estos pasos públicos están precedidos de otros gestos y la consecuente recuperación de la confianza, paulatina y no sin obstáculos, por parte de los integrantes del BNG. No en vano, tampoco fueron inexistentes los debates internos sobre una reconciliación que, por el momento, se queda sobre el papel de una declaración de intenciones sin traducción en las listas electorales del 18 de febrero, aprobadas este sábado en el Consello Nacional del Bloque. Otra de las claves que han llevado a puerto el éxito de este acuerdo ha sido el logro de la 'ausencia de ruido mediático', con dos direcciones prácticamente cerradas herméticamente sobre estas conversaciones, que se han prolongado durante meses, que incluyeron reuniones formales y que, incluso, llegaron a protagonizar los máximos dirigentes del BNG y Anova en la actualidad, mismo el propio Beiras. PRIMEROS ACERCAMIENTOS El primer acercamiento que dejó una de las imágenes de este proceso tuvo lugar en 2022, en la presentación en el Teatro Principal de Santiago de Compostela del documental sobre los 40 años del BNG, en el que participó el cofundador de la organización Xosé Manuel Beiras, quien fue invitado al estreno y acudió. Aquel septiembre de 2022 fueron varias las apariciones públicas de Beiras tras la derrota de la última secuela de la alianza del nacionalismo e izquierda federal, que dejó fuera del Parlamento autonómico esta alternativa que llegó a tener un éxito electoral inédito con 14 diputados. La primera coincidió con la citada presentación del documental, en la que se vieron de nuevo el histórico nacionalista junto a figuras como Alfredo Suárez Canal, Camilo Nogueira y Encarna Otero. También estaba el histórico de la UPG Francisco Rodríguez, pero en este caso no se produjo acercamiento. Poco después, Beiras recibió el premio Luis Porteiro Garea en un acto solemne en el Paraninfo de la Facultad de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, entidad académica donde ejerció su cátedra, y en la que proclamó que sería "grotesco" volver a primera línea política pero que sus convicciones seguían siendo las mismas. Ese día, junto a la presentación del ex portavoz nacional del BNG Xavier Vence (y discípulo académico), acudió el también político y doctor en Derecho y profesor universitario Carlos Aymerich, quien en su momento había dado la 'batalla' interna junto a él, pero luego permaneció en la organización nacionalista aunque retirado de primera línea. Sin embargo, fue en junio del año pasado, en 2023, cuando se produjo el primer punto de inflexión que ha llevado a este acuerdo de intenciones. En una entrevista con Europa Press, el veterano nacionalista, Xosé Manuel Beiras, pidió por primera vez públicamente unificar el voto nacionalista en la opción del BNG, "frente a la ola fascista". Ese momento apenas respondido públicamente por los dirigentes nacionalistas (aunque sí tuvo mucha repercusión en redes sociales, acrecentado después por un artículo de Beiras y Noriega en 'Sin Permiso') no cayó, sin embargo, en 'saco roto' y tras el verano comenzaron los contactos para abordar posibles vías de colaboración. Con una Anova que tuvo una oferta en firme por parte de Sumar para protagonizar la candidatura y rechazada y que planteó la colaboración sin nada a cambio, se acabó por abonar un terreno que tiene el punto de reencuentro este domingo pero con la mirada puesta a ampliarlo. Y otro de los gestos públicos de los últimos tiempos se produjo con la muerte de la artista gallega y pareja de Xosé Manuel Beiras, Aurichu Pereira, cuya desaparición supuso el abrazo conjunto del nacionalismo, que tuvo su expresión en el homenaje en el Museo do Pobo Galego el pasado miércoles, aunque sin la presencia de Pontón. LA TRAVESÍA Y RECUPERACIÓN MUNICIPALES 2019 Antes de llegar a este punto, el BNG superó la travesía durante más de doce años en la que se llegó a dar a la formación por prácticamente desaparecida en 2016, cuando a los mandos de Ana Pontón, logró retener con seis diputados el grupo parlamentario en la Cámara gallega tras un debate en la CRTVG que analistas internos y externos consideraron clave para 'salvar' a la organización frentista de la debacle en el momento en que las 'mareas' habían conquistado tres ciudades en Galicia (Ferrol, A Coruña y Santiago de Compostela) y en pleno ascenso también de su pata 'federal', Podemos. Las continuas escisiones y 'peleas' internas e incluso lo que Berias llamó "traición" a los acuerdos en En Marea acabó por dañar a la opción 'rupturista. En 2019, el BNG experimenta los primeros síntomas claros de su recuperación con las elecciones municipales del 28 de mayo, en que conquistaron 18 mayorías absolutas en las urnas que, en 2023 se tradujeron en multiplicar por dos su presencia en las ciudades y el logro de, tras los pactos con las fuerzas de la izquierda, hacerse con el bastón de mando de la capital situando a una mujer al frente de la Alcaldía de Compostela por primera vez en su historia. Y en una Galicia en la que solo se declara con tendencia nacionalista alrededor de un 20%, Pontón logró en julio de 2020 --en sus segundos comicios autonómicos como candidata-- no solo situar al BNG en su máximo histórico con cerca del 24% de los votos, sino también arrebatar el liderazgo en la izquierda al PSOE. No en vano, las elecciones al Parlamento de Galicia del próximo 18 de febrero se presentan en el nacionalismo gallego como el 'test de estrés' de la candidata del BNG. Durante estos tres años y medio, la candidata se ha labrado como 'líder' de la oposición de una izquierda que no consiguió desbancar en julio de 2020 a Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta y en un escenario parlamentario que retrocedió a la legislatura iniciada en 2009, con solo tres formaciones políticas. Ahora, lo hará sin fisuras en el nacionalismo y con el mensaje de "concentrar el voto de cambio".